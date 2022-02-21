傳蘋果擴大採用自家設計晶片 法人：台積電受惠

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（中央社記者張建中新竹21日電）蘋果（Apple）不斷擴大採用自家設計晶片，市場頻傳蘋果iPhone的數據機和射頻晶片可能於2023年開始採用自家設計的晶片，晶圓代工廠台積電營運可望受惠。

蘋果iPhone、iPad、Mac及MacBook已陸續採用自家設計的處理器，目前iPhone數據機晶片採用高通晶片，市場盛傳，蘋果2023年推出的iPhone 15數據機和射頻晶片可能開始改採自家設計的晶片。

市場傳出，蘋果iPhone 15的數據機晶片可能採用台積電的5奈米製程。至於射頻晶片，則傳出可能採用台積電的6奈米或7奈米製程。

法人認為，蘋果擴大採用自家設計的晶片，蘋果晶片代工廠台積電營運可望受惠；蘋果不僅是台積電最大客戶，也是未來營運成長主要動力。

除蘋果貢獻持續增長外，法人預期，台積電挾製程技術領先優勢，還可望受惠高通（Qualcomm）轉單效益，以及英特爾（Intel）釋出委外代工訂單。

法人預估，台積電今年可望賺進約3個資本額，2023年及2024年營收與獲利將延續逐年攀升趨勢，2024年稅後淨利有機會突破新台幣1兆元大關，賺進約4個資本額。（編輯：潘羿菁）1110221