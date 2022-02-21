2022全球製造業展望 KPMG：供應鏈風險是最大威脅

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（中央社記者潘姿羽台北21日電）KPMG今天發布2022全球製造業展望調查報告，結果顯示，供應鏈風險被視為最大的威脅，建議企業應以「提高韌性」為優先。

KPMG 2022全球製造業展望調查報告針對歐洲、北美及亞太地區的11個國家，年營收達10億美元以上、近150位的製造業CEO進行問卷調查，以了解2022年他們最關注的議題及面臨的挑戰。

報告指出，疫情使製造業供應鏈產生巨大影響，導致零組件短缺與成本上漲，這時企業的供應鏈管理更顯重要。

KPMG分析，多數的企業韌性集中於「提升不足的能力」、「改變和適應的能力」，以及「快速從業務中斷恢復的能力」；近7成CEO表示，企業目前需優先完成的事項就是確保供應鏈如何在快速變化的市場及客戶競爭壓力下仍具有韌性。

KPMG安侯建業工業產業主持人劉彥伯認為，企業可以運用資訊科技工具讓供應鏈資訊即時且透明；此外，受到疫情與中美貿易戰的衝擊，全球供應鏈重組，企業應建立「短鏈供應策略」，也就是說，未來生產基地必須在靠近市場的地方生產，以確保供應鏈安全、降低生產危機，並保持企業彈性與韌性。

KPMG進一步指出，減輕供應鏈壓力的最佳方法是監控最上游供應商，以預測可能發生的嚴重變化，然而要做到這一點，需要能夠追蹤直接／間接供應商的交易技術，「AI」就是其一解決辦法；AI可以根據目前的狀況分析供需數據，確保企業能夠處理供應鏈中的任何不足，高階主管可依此為標準進行風險管控。

另一項技術則是「區塊鏈」，KPMG表示，越來越多企業正考慮使用此技術來改善追蹤供應鏈的方式，但即便有很多效益，區塊鏈仍有不少挑戰需克服。

調查結果顯示，若未來3年能有效整合新技術的投資，可為企業提高敏捷性並加快創新腳步。

報告也提到，COVID-19疫情、氣候變遷、地緣政治等因素，使全球製造業高階主管比過往更加關注數位轉型與ESG議題。在ESG（環境、社會、公司治理）的3個面向中，CEO最關注於社會層面問題，其中又以「人才多樣性」為目標。（編輯：潘羿菁）1110221