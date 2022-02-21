台積電35週年 張忠謀：一開始若投資至今報酬1000倍

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台積電成立滿35週年，市值達16.38兆元，創辦人張忠謀估計，如果一開始就投資，到現在報酬已達1000倍。圖為去年張忠謀出席台灣玉山科技協會。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張建中新竹21日電）台積電成立滿35週年，今天股價收跌5元，並無慶祝行情，不過市值仍達16.38兆元，居台股之冠，創辦人張忠謀估計，如果一開始就投資，到現在報酬已達1000倍。

台積電於民國76年2月21日成立，至今滿35週年。基於疫情考量，台積電今天並未特別舉辦慶祝活動。

在外資賣超1萬23張下，台積電今天股價表現不盡理想，震盪走低，收在新台幣632元，下跌5元，市值縮水1296億元，滑落至16.38兆元，影響大盤指數約41點。

張忠謀曾說，台積電本來是沒沒無聞，不被看好，創新的晶圓代工商業模式的毀壞性，在做了10多年後才被大家看到。

他日前接受雜誌訪問時表示，創辦台積電初期遭遇很多困難，第一就是募資的困難。台積電創立時資本額僅13.775億元。

靠著多年來堅持追求技術領先、卓越製造及客戶信任，台積電成功拉大與競爭對手的差距，穩居全球晶圓代工龍頭寶座，營收、獲利迭創新高，2021年營收達1.58兆元，稅後淨利5965.4億元，每股純益23.01元。。

台積電如今資本額達2593.038億元，為創立時的188倍，以美國存託憑證（ADR）價格計的市值達6187.4億美元，為全世界市值最大的半導體廠，並是全球第8大企業。據張忠謀估計，如果一開始就投資台積電，到現在報酬已達1000倍。（編輯：趙蔚蘭）1110221