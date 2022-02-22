台北外匯公司上午報價異常 央行：交易秩序正常

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（中央社記者潘姿羽台北22日電）台北外匯公司今天早上出現報價異常的狀況，時間長達1個多小時，一度干擾新台幣匯市交易秩序，外匯交易員緊急改採手動報價，不過上午10時30分左右已恢復。央行官員表示，目前交易市場秩序正常、未受太大影響。

台北外匯經紀股份有限公司是台灣的外匯市場交易公司，為央行許可的2家外匯經紀商之一，另一家為元太外匯經紀公司，從事外匯交易的仲介業務。

台北外匯公司今天一早出現報價異常，相關系統無法顯示新台幣匯市的成交價狀況。外匯交易員表示，因為系統出狀況，必須手動報價，大家手忙腳亂，努力讓交易秩序維持正常，「不行也要行，市場還是要運作」。

央行外匯局官員告訴中央社記者，台北外匯公司一發現異常就主動通報央行，並盡力維修，現在用備援系統運作，接下來也會盡快排除相關問題。

至於新台幣匯市的市場秩序，央行官員表示，沒有受到太大影響，如今接近中午，台北外匯市場成交量接近5億美元，量能穩定，顯示市場運作如常。（編輯：潘羿菁）1110222