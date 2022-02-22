智原去年每股純益4.65元 擬配息3.3元
2022/2/22 20:39
（中央社記者張建中新竹22日電）IC設計服務廠智原去年歸屬母公司淨利新台幣11.56億元，年增330.6%，每股純益4.65元，董事會決議每股配發現金股利3.3元。
智原去年第4季在量產及客戶委託設計（NRE）業務同步成長帶動下，季營收攀高至26.45億元，刷新單季營收新高紀錄，季增19.2%。
智原去年第4季毛利率51.4%，較第3季略降0.2個百分點，歸屬母公司淨利4.79億元，季增46.5%，每股純益1.93元。
隨著量產、NRE及矽智財（IP）業績同步攀高，智原去年總營收躍升至80.85億元，為年度營收歷史次高水準，年增47.1%，毛利率50.6%，拉升3.3個百分點，歸屬母公司淨利11.56億元，年增330.6%，每股純益4.65元。
智原董事會決議去年度盈餘每股配發3.3元現金股息，若以今天收盤價233.5元計，殖利率約1.41%。
展望未來，智原預期，今年第1季營運表現可望淡季不淡，季營收將季增15%，IP業績將季增個位數百分比，量產及NRE業績都將季增2位數百分比，毛利率約50%。
智原預期，今年度量產業績可望超越歷史高點72.3億元，年增28.8%以上，可望帶動今年總營收突破83億元，改寫歷史新高紀錄。（編輯：張均懋）1110222
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