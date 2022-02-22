更多編輯台推薦新聞：
疫情致薪資差距擴大 女性多做58天才與男性同酬
生活

疫情致薪資差距擴大 女性多做58天才與男性同酬

香港疫情為何失控？ 患者躺戶外病床吹冷風 醫護以一顧百哭著值班
兩岸

香港疫情為何失控？ 患者躺戶外病床吹冷風 醫護以一顧百哭著值班

基隆捷運路線圖、轉乘方式看這裡 預計2032年通車
生活

基隆捷運路線圖、轉乘方式看這裡 預計2032年通車

蒲亭承認烏東2共和國、為何忌憚烏克蘭加入北約？歷史糾葛一次看
國際

蒲亭承認烏東2共和國、為何忌憚烏克蘭加入北約？歷史糾葛一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

智原去年每股純益4.65元 擬配息3.3元

2022/2/22 20:39
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹22日電）IC設計服務廠智原去年歸屬母公司淨利新台幣11.56億元，年增330.6%，每股純益4.65元，董事會決議每股配發現金股利3.3元。

智原去年第4季在量產及客戶委託設計（NRE）業務同步成長帶動下，季營收攀高至26.45億元，刷新單季營收新高紀錄，季增19.2%。

智原去年第4季毛利率51.4%，較第3季略降0.2個百分點，歸屬母公司淨利4.79億元，季增46.5%，每股純益1.93元。

隨著量產、NRE及矽智財（IP）業績同步攀高，智原去年總營收躍升至80.85億元，為年度營收歷史次高水準，年增47.1%，毛利率50.6%，拉升3.3個百分點，歸屬母公司淨利11.56億元，年增330.6%，每股純益4.65元。

智原董事會決議去年度盈餘每股配發3.3元現金股息，若以今天收盤價233.5元計，殖利率約1.41%。

展望未來，智原預期，今年第1季營運表現可望淡季不淡，季營收將季增15%，IP業績將季增個位數百分比，量產及NRE業績都將季增2位數百分比，毛利率約50%。

智原預期，今年度量產業績可望超越歷史高點72.3億元，年增28.8%以上，可望帶動今年總營收突破83億元，改寫歷史新高紀錄。（編輯：張均懋）1110222

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族