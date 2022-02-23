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烏克蘭危機3/300

烏俄危機債市多空交戰 行庫看殖利率逢高分批布局

2022/2/23 22:11
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（中央社記者謝方娪台北23日電）烏克蘭危機升溫加上高通膨預期，債市短期陷入多空交戰局面，在投資配置上，公股銀行業者認為，市場中長期將回歸基本面，會緊盯全球市場利率水準，逢高分批增建債券現貨部位，逢低搭配部分期貨空單避險。

近日俄羅斯承認烏克蘭東部兩個分離地區獨立，除派軍進駐更進一步與兩國建交，歐美等多國指責俄羅斯侵略烏克蘭，相繼宣布對俄羅斯展開制裁，市場預期能源價格將隨目前局勢飆升，供應鏈與通膨壓力大增。

隨資金避險需求上揚，將轉入公債市場，不過烏俄局勢又引發能源價格飆升疑慮，促使通膨加劇，市場預期債市短期將呈現多空交戰局面。

一家公股銀行業者指出，戰爭議題屬於短線因素，市場中長期仍將回歸基本面，包含全球貨幣政策走向及經濟成長情形等都是關鍵。

債市投資方面，公股銀行業者表示，將緊盯國內、外全球市場利率水準走向，逢高分批增建現貨部位，逢低搭配部分期貨空單避險，並依市場狀況動態調整投資策略，並注意存續期間控管，平衡投資部位風險與收益。

另在股票部位配置上，公股銀行業者說，由於全球資金緊縮趨勢加速，恐衝擊資產評價，評估股市震盪修正機率極高，台股雖具備高股息優勢，難免受到全球市場修正影響，將因應市場變化審慎操作。

烏克蘭危機升溫，金融業繃緊神經應對，多家公股行庫包含兆豐、一銀等皆表示在烏俄完全沒有曝險部位。

金融研訓院金融研究所長林士傑指出，俄烏局勢升溫，預期資金會流入具避險性質的美國公債，促使美國公債市場呈多空交戰局面，因資金湧入讓10年期公債殖利率有下探力道，不過市場預期戰爭將促使通膨加劇並拉長時間，將支撐10年期公債殖利率往上走。

歐洲公債市場受到市場高通膨預期的影響劇烈，林士傑預估10年期公債殖利率上走的可能性較高。

另俄羅斯為新興市場投資的指標重鎮之一，隨歐美出手制裁俄羅斯，投資人對新興市場產業投資價值會產生疑慮，投資動能和意願會趨緩，不利新興市場基金表現，若制裁行動對俄羅斯經濟產生嚴重傷害，林士傑預期對高收債及股票基金等會有較劇烈的負面衝擊。（編輯：張均懋）1110223

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