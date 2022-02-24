矽格業績看逐季增 法人：訂單能見度到6月

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北24日電）IC封測廠矽格今年營運看佳，法人預估，矽格到第3季業績可逐季成長，目前訂單能見度看到6月，今年車用占比上看10%。

展望矽格今年第1季營運表現，本土法人指出，2月因工作天數少，預估矽格2月業績月減，3月業績可回升，第1季業績可較去年同期成長；部分客戶訂單優於預期，智慧型手機、消費性電子及車用需求相對強勁，目前訂單能見度可看到6月。

法人預估，矽格全年業績有機會成長兩位數百分點，毛利率可維持在30%、營業利益率維持20%，預估到第3季業績可逐季升溫，第4季業績表現可優於第1季；從應用來看，網通及車用成長幅度相對高，去年車用占比約6%，矽格目標向10%邁進。

矽格車用晶片測試以控制器（MCU）和無線通訊晶片為主，法人表示，車用晶片測試價格比一般晶片測試可增加30%。

矽格去年資本支出規模約新台幣100.5億元，展望今年資本支出，法人表示，由於封測設備交期拉長至4個月至6個月，矽格去年積極協助客戶準備產能，今年產能可因應客戶需求，今年資本支出規模相對謹慎。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

展望今年價格趨勢，法人透露，矽格去年對部分特定小型客戶小幅漲價，中型客戶以簽長期合約為主；大型客戶高階產品的設備和模具成本相對較高，可反映給客戶。

矽格自結1月合併營收14.49億元，較去年同期增加20.97%，創歷年同期新高。矽格表示，1月主要客戶訂單動能強勁，矽格測試產品線包括手機、電源管理、車用晶片、網通、記憶體、物聯網、遊戲機晶片等稼動率，維持一定熱度。（編輯：楊蘭軒）1110224