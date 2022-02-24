台股盤中暫守17800點 觀光股逆勢獨強

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（中央社記者韓婷婷台北24日電）烏克蘭危機罩頂，美股重挫，台股遭到波及，加權股價指數今天開低，跌破18000點關卡及季線17989點支撐，盤中一度重挫262點，最低來到17793.06點，隨後回到17800點之上，解封概念的觀光股獨強。

10時55分左右，加權股價指數下跌210.17點，至17845.56點，成交值新台幣1879.02億元。電子股依舊為殺盤重心，台積電連跌6個交易日，季線625元無撐，航運股在內資力挺下維繫多頭人氣，跌幅略有縮減。

解封概念股成為今天盤面焦點，資金力拱下，觀光類股全面大漲，包括鳳凰、山富、雄獅、易飛網、夏都強勢亮燈漲停，帶動類股勁揚逾3.5%，漲幅居類股之冠。

法人表示，烏俄邊境緊張情勢升溫，歐、美多國相繼對俄羅斯祭出經濟制裁，引發全球金融市場動盪承壓，台股近期在季線附近呈區間震盪整理格局，美股重挫短線干擾台股走勢；不過，台灣1月製造業生產指數連24紅，基本面良好，且3月將進入融券回補及宣告股利政策等利多，投資人心態上不宜過度偏空。

投顧認為，外資在國際股市動盪下持續站在賣方，投信反倒不懼壓力連日買超，形成內外法人對作的態勢，不過台股近2年內資主導盤勢力量占上風，若有投信資金關愛目光的個股，有機會在偏弱的盤面上相對強勢。（編輯：楊蘭軒）1110224