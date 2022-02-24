華泰去年獲利創24年高點 每股賺2.24元

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（中央社記者鍾榮峰台北24日電）記憶體IC封測和電子製造服務（EMS）廠華泰去年稅後淨利新台幣15.3億元，每股稅後純益2.24元，創24年來獲利高點。

華泰今天董事會通過去年合併財報，去年全年合併營收159.5億元，全年毛利率約18.4%，去年合併營業利益18.76億元，營益率11.76%，去年稅後獲利15.3億元，創24年來高點，去年每股稅後純益2.24元。

其中，去年第4季華泰合併營收40.61億元，較去年第4季增加2.82%、比前年同期增加17.87%，去年第4季合併毛利率22.24%，較去年第3季17.4%增加4.84個百分點，去年第4季合併營業利益率15.94%，較去年第3季10.36%增加近5.6個百分點，去年第4季稅後獲利5.3億元，季增48.9%。

華泰指出，去年第4季受惠封測業務暢旺，快閃記憶體封測與邏輯IC封測需求帶動，加上電子製造服務事業中心（EMS）業務轉強。

展望今年營運，華泰表示，今年全年營運樂觀，可持續受惠5G資料儲存應用，帶動快閃記憶體封測和EMS伺服器業務，不過需觀察客戶庫存調整進展。

華泰指出，掌握5G通訊數據儲存市場龐大商機，持續深耕快閃記憶體市場，強化高階封裝產品發展。

華泰表示，持續與頎邦策略合作，開發5G通訊、物聯網AIoT、車載等相關應用領域產品，包括覆晶系統級封裝（FCSiP）、覆晶球閘陣列封裝（FCBGA）、覆晶晶片尺寸封裝（FCCSP）等高階封裝產品。頎邦目前持有華泰有表決權的持股比率約29.53%。（編輯：蘇志宗）1110224