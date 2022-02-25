外資續賣超510億元史上第7大 投信連19買

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（中央社記者鍾榮峰台北25日電）俄烏戰火延燒，加上MSCI調整盤後生效，台股今天走勢震盪，終場上漲57點，收在17652點，守住半年線17571點。外資今天賣超新台幣510億元，是史上第7大賣超金額，外資連5賣，投信則連19買。

俄羅斯入侵烏克蘭戰火蔓延，台股今天走勢震盪，終場上漲57.63點，收在17652.18點，成交值新台幣3864.95億元，加計盤後3917.79億元，是今年來單日次大量。

觀察三大法人動向，外資及陸資、自營商同步賣超，投信持續買超，合計賣超499.98億元。其中，自營商賣超20.7億元，投信買超31.01億元，外資及陸資賣超510.29億元。

根據統計，外資連續5個交易日賣超台股，今天單日賣超金額創下台股史上第7大，累計連5日賣超台股達1665.39億元；投信則是連續19個交易日買超，累計買超達517.59億元。

觀察外資法人今天買賣超個股動向，根據台灣證券交易所統計，國泰智能電動車和面板驅動IC封測廠南茂受外資青睞，分別買超1.82萬張和1.1萬張，排名第1和第2；大成鋼和陽明排名第3和第4，外資分別買超8439張和7984張。

晶圓代工和金控股則成為外資今天賣超主要標的，其中，台積電遭外資賣超4.85萬張、排名第1，外資已連續6個交易日賣超台積電累計達14萬3541張；聯電今天也遭外資賣超2.73萬張，排名第3，外資在2月賣超聯電累計達25萬3626張。

其他包括富邦金、群創、元大金、國泰金、華航今天也分別遭外資賣超2.42萬張、2.32萬張、2.03萬張、1.6萬張、1.45萬張，分居外資賣超個股排名第4至第8；永豐金、台新金、開發金、新光金、兆豐金等金控股，也分別遭外資賣超逾萬張。

觀察外資動向，群益期貨分析師容逸燊接受中央社記者電訪分析，外資通常在新興市場提款，若美股反彈走揚，外資也會調節亞洲股市和資產，將資金回流美國。

觀察外資賣超、投信法人連19買，容逸燊表示，台股土洋對作明顯，內資持續加碼中小型股，扮演撐盤要角，帶動OTC櫃買指數今天上漲1.34%，3月台股能否持續反彈，OTC指數將是關鍵之一。（編輯：張良知）1110225