台開新天堂樂園停業 邱于芸：對員工不公平

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面臨財務危機，台開發言人吳子嘉1日表示，旗下經營的花蓮新天堂樂園1日起暫停營業2週，威秀影城2月28日晚間透過官網公告，配合花蓮新天堂樂園商場營運政策，即日起暫時休業。中央社記者張祈攝 111年3月1日

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（中央社記者韓婷婷台北1日電）台開接連退票傳出財務問題，加上經營權紛爭持續，在花蓮打造的「新天堂樂園」商場今天已暫停營業。台開董事長邱于芸表示，這樣的程序對員工不公平，把員工榨到最後一天，說關就關。

邱于芸今天接受中央社記者電訪時表示，如果確定要停業就應提前告知員工，連假員工拚了3天，昨天也拚出了亮眼的成績，結果說關就關，員工是無辜的，不該這樣把員工榨到最後一天，這樣的程序並非一個上市公司該做的事，對員工不公平。

她更呼籲，對方如果真要「善後」也要好好的處理，按照該有的程序處理，不該這樣隨性辦事。

台開在花蓮打造的新天堂樂園今天大門緊閉，但沒有張貼任何停業公告，員工表示未收到公司正式告知。商場的威秀影城則在官網公告，配合商場營運政策，於3月1日起暫時休業；至於網友打卡熱點貨櫃星巴克則維持營運。

昨天228連假最後一天，新天堂樂園就傳出管理階層的人宣布就地解散，資遣所有員工，表明「明天不用來了」，更請保全守在門口，禁止員工進入；員工不滿未依法提前預告，也怕領不到資遣費。

台開除了經營權之爭持續延燒外，近來接連跳票、旗下經營景點停業的風波不斷，新接任台開副董事長兼發言人的吳子嘉不斷對外指出，台開已發不出薪水。

吳子嘉今天回應中央社記者表示，台開現在、未來都沒有能力發放薪水，當然不能要求員工上班。員工已經尋求自力救濟，爭取安定基金辦理大規模資遣。花蓮自營部份因此必須停止營業，外櫃部分依照合約協商處理，目前暫停營業二週，整理環境人事等，同時爭取研究新營運模式；星巴克則維持營運。

邱于芸表示，自己已經幫同仁借到薪水，也幫公司借到了度過難關的救命錢，卻有人不肯讓她發。自己一直到現在，仍然被架空無法執行任何董事長的工作，只能眼睜睜的看著公司跳票，看著同仁一個個被資遣，看著一個個單位結束營業。

邱于芸強調，自己仍是合法董事長，對方解任程序上的適法性已交給司法單位調查，期望很快能有定案，自己也持續努力穩定公司營運，與銀行及縣政府相關單位協商洽談中，回歸合法正軌。

另外，吳子嘉也宣告，今天將對邱于芸提告妨害名譽；散發不實資訊部分，預計一週內準備告發證券交易法157條。（編輯：張良知）1110301