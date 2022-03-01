半導體重鎮跳電意外 竹科：目前未接獲廠商通報損失

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（中央社記者鍾榮峰台北1日電）新竹科學園區今天下午有跳電情況，引發外界關注，竹科管理局副局長陳淑珠表示，下午3時18分區內發生C級壓降事件，出現不到0.1秒的瞬間壓降，並未造成太大影響，目前未接獲廠商通報相關損失。

台積電表示，部分廠區下午受電力壓降影響，歷時約50至100多毫秒不等，壓降發生原因尚待台電釐清，廠內員工無安全疑慮，實際影響確認中；聯電則說，下午壓降事件對營運沒影響。

今天下午竹科跳電意外，外傳是受到力積電廠內主變壓器跳脫故障影響，力積電僅回應，區內確實有短暫壓降狀況，對生產線影響小，關於設備故障一事，目前仍在查證中。

力積電接受中央社記者電訪證實，下午竹科廠區內有短暫壓降狀況，期間僅約0.101秒，部分機台重啟，對生產線影響小。

力積電積極在台灣擴廠，其中銅鑼廠今年9月、10月將導入機台，預期2023年銅鑼廠績效逐步顯現；力積電今年資本支出預估15億美元，其中3%將用於8吋廠，其餘97%將用於12吋廠，明年資本支出可能會持續增加。（編輯：潘羿菁）1110301