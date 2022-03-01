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邱于芸：台開董事會確認董事長職權並解任吳子嘉

2022/3/1 21:19（3/1 22:07 更新）
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台開1日召開臨時董事會，確認邱于芸的董事長職權，並解任副董事長吳子嘉。圖左起依序為台開獨董邱鏡淳、陳錦稷、洪榮一及董事長邱于芸。（邱于芸提供）中央社記者韓婷婷傳真 111年3月1日
台開1日召開臨時董事會，確認邱于芸的董事長職權，並解任副董事長吳子嘉。圖左起依序為台開獨董邱鏡淳、陳錦稷、洪榮一及董事長邱于芸。（邱于芸提供）中央社記者韓婷婷傳真 111年3月1日
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（中央社記者韓婷婷台北1日電）台開經營之爭持續上演，邱于芸晚間發出新聞稿表示，台開今天召開臨時董事會，董事會決議並確認邱于芸的台開董事長職權，並正式解任副董事長兼發言人吳子嘉職務。吳子嘉則向邱于芸正式提告並質疑召集程序適法性。

邱于芸表示，在董事和股東與社會各界的支持下，台開各單位將不會停業，並全力保護員工工作權和股東權益，台開將重獲新生。

她指出，昨天台開發言人吳子嘉宣布集團旗下的花蓮新天堂樂園將停業兩週，並有市場傳言指出，台開因財務困難發不出薪水和廠商帳款，將大規模裁員和關閉各事業體。

台開董事會多位董事認為情勢緊急，決定在今天召開臨時董事會，7席董事，有過半數4席出席，此4席全數無異議認可邱于芸的董事長職位合法正當性，也全數同意追認解任吳子嘉的副董事長職務處分。

邱于芸表示，將在拿回公司的管理權力之後，全力將台開帶離開目前的困境，強化公司治理、解除財務危機，上任4個多月已多方布局打好基礎，台開將會得到許多資源的協助，走向全新的局面。

邱于芸表示，已找到金援，補救目前的財務缺口，但會善用每一塊錢，不浪費並嚴守輕重緩急的狀況，理性支出，讓員工薪水和各種費用可以正常發放，也將全力讓花蓮新天堂樂園和台開所有事業單位正常營運，目前當務之急是回復她管理公司的職權，有信心在最短的時間裡完成一切相關工作。

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針對邱于芸方的動作，吳子嘉表示，已對邱于芸提出涉嫌妨害名譽的告訴；同時也已發函台開董事，表示法人股東改派代表人及董事長解任案，於1月26日公布重大訊息，並於2月8日依「公司登記辦法」向經濟部商業司申請變更登記在案，目前由經濟部商業司審理中，期間董事長職權由自己代理。

吳子嘉指出，董事邱于芸以董事長名義通知召開臨時董事會，相關召集程序是否適法有疑義，恐導致會議決議無效。（編輯：楊凱翔）1110301

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