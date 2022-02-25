台開：跳票累計達10億下週還有8億 已發不出薪水

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（中央社記者韓婷婷台北25日電）台開連環跳票，今天再公告跳票一張新台幣70萬元，台開副董事長兼發言人吳子嘉表示，累計跳票金額已達新台幣10億元，下週還有8億元，已發不出薪水，後續的確面臨停業問題，還需進一步跟員工協商。

台開旗下經營的花蓮新天堂樂園、金門風獅爺購物中心BOT案、台北築空間、新竹雲夢山丘等今天都傳出面臨即將停業危機。

針對傳聞，吳子嘉接受中央社記者訪問時表示，台開目前資金不足，累計到今天跳票金額已突破10億元，下週還有8億元；預計3月5日要發放的2月份薪水已明顯發不出來，連電費都欠繳，原本花蓮新天堂樂園、金門風獅爺購物中心，3月1日要遭斷電，無法營業，今天下午已先繳了部分費用，目前停業危機暫時解除，但後續還有薪水問題要解決。

吳子嘉說，據他了解，知道拿不到薪水，台北總部已經有40幾個員工到台北市勞工局報案，後續還要跟員工重新協商。

吳子嘉指出，由於花蓮新天堂樂園與廠商有合約關係，與合作廠商有履約的責任，正研商協調提出變更合作模式，希望讓星巴克等委外廠商繼續經營。

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台開接連跳票，引發下市危機，吳子嘉表示，自己接下副董事長的位置，主要任務就是來幫忙善後，接下來將委託律師進行債權集中登記，進一步提出整理方案，面對債權處理問題。

至於台開獨董在審計委員會議中決議今年4月11日召集股東臨時會，全面改選董事。吳子嘉指出，若有「大慈善家」願意接手承擔台開債務，拿錢出來償還資金缺口，個人相當樂見。（編輯：張均懋）1110225