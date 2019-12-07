花蓮新天堂樂園6層樓室內溜滑梯 獲金氏世界紀錄

台開集團花蓮新天堂樂園的室內溜滑梯，7日正式獲金氏世界紀錄認證，成為世界最長室內溜滑梯。中央社記者張祈花蓮攝 108年12月7日

（中央社記者張祈花蓮縣7日電）台開集團花蓮新天堂樂園的室內溜滑梯，高度約有6層樓高，滑梯總長度超過70公尺，今天獲金氏世界紀錄認證為「最長室內溜滑梯」，也是台開集團花蓮場今年第2座金氏世界紀錄認證。

金氏世界紀錄（Guinness World Records）認證官路易士．傑利尼克（Louis Jelinek）今天前往花蓮授證，由台開集團董事長邱復生代表接受證書。

路易士．傑利尼克致詞指出，這是世界金氏紀錄團隊今年第三度來到花蓮，經過團隊測量，台開的室內溜滑梯總長度74.638公尺，確定是全新的世界紀錄。

金氏世界紀錄最長室內溜滑梯，高度約有6層樓高，從商場5樓到地下室1樓，經過近一年營運，吸引逾5萬人次體驗。今年10月測量，12月確定取得金氏認證。

邱復生表示，最初設計考量賣場的安全逃生設備，除了樓梯、手扶梯外，樓層較高的民眾如何利用更快速的疏散方式，就萌生了溜滑梯的方式，平時就能使用，需要的時候也能熟練的逃生。

他說，溜滑梯兼顧好玩、平時又能練習的優點，出口設計在地下1樓，也能與1樓人潮區隔，爭取更多逃生時間。另外，溜滑梯也是很多人兒時都有的記憶，年紀較長的遊客，可以藉此回味童年。

邱復生說，明年1月1日起，只要親自體驗過最長室內溜滑梯的民眾，將頒發一張小圖卡認證，證明挑戰金氏世界紀錄最長室內溜滑梯成功。

台開集團花蓮新天堂樂園的外牆馬賽克壁畫，今年1月初獲得金氏世界紀錄認證為最大瓷磚壁畫；禪畫藝術家洪啟嵩6月下旬，也選在台開集團洄瀾灣場域，發表世紀大佛畫作，締造「世界最大畫作」的金氏世界紀錄。（編輯：張芷瑄）1081207

獲金氏世界紀錄認證最長室內溜滑梯位在花蓮新天堂樂園，高度約6層樓，從商場5樓到地下室1樓，經過近1年營運，吸引逾5萬人次體驗，今年10月測量後，12月確定取得金氏認證。中央社記者張祈花蓮攝 108年12月7日