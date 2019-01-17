瓷磚壁畫獲金氏認證 花蓮打卡新亮點

台開花蓮新天堂樂園建築外牆的馬賽克壁畫，面積約2.5個足球場大，是獲金氏世界紀錄認證的世界最大馬賽克瓷磚壁畫。（台開集團提供）中央社記者盧太城花蓮傳真 108年1月17日

（中央社記者盧太城花蓮縣17日電）台開集團花蓮新天堂樂園的外牆馬賽克壁畫，面積約2.5個足球場大，今天獲金氏世界紀錄認證為最大瓷磚壁畫，將為花蓮增添一處熱門打卡新亮點。

金氏世界紀錄（Guinness World Records）認證官侯穎今天前往花蓮為最大瓷磚壁畫授證，由台開集團總經理邱于芸代表接受證書。

邱于芸表示，新天堂樂園以綠色有機體概念設計，外牆結合南島文化傳統建材馬賽克新創圖騰壁畫，面積達9009.25平方公尺，馬賽克總片數174萬1832片，面積約2.5個足球場大小，是金氏世界紀錄認證之最大瓷磚壁畫。

她說，未來外牆上將植栽1萬8000棵綠色植物，讓藤蔓在建築物上自然生長，降低室內溫度，減少冷氣用量，內部空間也隨不同活動需求隨時改變，成為真正綠色有機體建築。

邱于芸表示，新天堂樂園的外牆馬賽克壁畫，主要圖案中的男女Sera和Nakaw，就是阿美族的祖先，在花蓮開天闢地，另加以原住民16族圖騰圖像，以綠色、年輕為訴求，並以音樂與運動為主題，讓原創藝術文化在這裡發光，未來將引進更多原住民文化、藝術、表演，與世界同步分享。

台開集團指出，新天堂樂園預計將可創造打卡熱潮，並吸引大批觀光人潮湧入花蓮，提升花蓮觀光動能。（編輯：戴光育）1080117

台開花蓮新天堂樂園外牆馬賽克壁畫世界最大，獲金氏世界紀錄認證，認證官侯穎（左）17日前往花蓮為這幅最大瓷磚壁畫授證，由台開總經理邱于芸（右）代表接受證書。（台開集團提供）中央社記者盧太城花蓮傳真 108年1月17日