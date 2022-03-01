立院新會期 金管會推2大法案優先修法

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（中央社記者謝方娪台北1日電）立法院新會期，金管會力推2項法案優先修法，除了開放REITs採基金架構發行的投信投顧法修法，電動二輪車所有人投保強制車險將事後追加列入本會期優先草案。

立法院新會期2月25日開議，金管會法律事務處科長王朝安今天表示，本會期金管會擬推動2項法案優先修法，第一項是投信投顧法部分條文修正草案，修法重點在於新增不動產投資信託基金（REITs）相關規定，開放REITs採基金架構發行，採取雙軌併行制，讓業者營運更具彈性。

為提升資產管理產業競爭力並活絡台灣不動產證券化市場，金管會參考日本、新加坡及香港等國際制度，爭取修法開放REITs採基金架構發行，不動產投資信託事業未來將可募集不動產投資信託基金，並與現行信託架構REITs併行，未來業者營運更具彈性。

王朝安表示，開放REITs採基金架構發行的投信投顧法修正草案，金管會1月12日已函報行政院，建議列入本會期優先法案。

第二項金管會力推的優先法案，是強制汽車責任保險法部分條文修正草案，將電動自行車納入強制車險承保範圍。

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道路交通管理處罰條例修法規定，微型電動二輪車（即電動自行車）所有人應依強制汽車責任保險法投保強制汽車責任險，未依規定投保，公路監理機關將不予受理登記、換照或發照，金管會配合修正強制汽車責任保險法，明定電動自行車納入強制車險承保範圍。

王朝安表示，強制汽車責任保險法修法明定微型電動二輪車所有人應投保強制汽車責任險的修正草案，將事後追加列入本會期優先草案中。（編輯：潘羿菁）1110301