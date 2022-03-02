APEC跨能源與標準論壇 3/7在台登場

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者梁珮綺台北2日電）APEC跨能源與標準主題論壇將於7日至9日舉行，經濟部今天表示，台灣推動再生能源憑證的成效獲所有會員體高度肯定，盼能透過論壇取得共識，針對再生能源憑證制度建置一致性標準。

經濟部上午召開記者會替7日至9日舉行的論壇揭開序幕，經濟部主秘陳怡鈴、行政院能源及減碳辦公室副執行長林子倫、標準檢驗局長連錦漳、友達光電董事長彭双浪、國泰金控總經理李長庚、台達電永續長周志宏、大江生醫董事長林詠翔、PwC Taiwan所長周建宏、台北101董事長張學舜皆出席，北美資源解決方案中心執行長馬丁（Jennifer Martin）則透過視訊方式參與。

根據論壇規劃，將探討再生能源憑證制度發展現況、市場挑戰及企業運行再生能源的永續目標等3面向。

陳怡鈴致詞時表示，論壇在台灣舉辦是國家推動能源轉型的重要里程碑，尤其首次結合「能源」與「標準」2議題，對再生能源及憑證市場未來發展具有關鍵意義。

不僅如此，APEC所有會員體皆高度肯定台灣推動再生能源憑證的成效，其中，有一半國家沒有憑證，有些國家儘管有再生能源憑證，但還沒找到發展模式與標準方向，盼透過論壇彼此對話，針對再生能源憑證制度建置一致性標準。

林子倫致詞時表示，過往從石化燃料角度來看，會說台灣資源有限，但若從再生能源層面來看，台灣可說是潛力無窮，擁有豐富的光電、風電，甚至著手發展地熱、生質能、水力及海洋能，尤其如今全球將減碳視為共同目標，或許台灣能透過分享綠電憑證制度從無到有的自身經驗，在亞太區域當領頭羊。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

經濟部標準檢驗局長連錦漳致詞時表示，再生能源已成為企業提升競爭力的關鍵，但如何證明效益？只能透過標準認證，因此推動憑證制度，至今發行已突破百萬張，未來將持續努力，讓再生能源更具價值。

周志宏在現場分享相關經驗，包括簽署再生能源購電協議（PPA）、從企業本身進行節能減碳，以及屋頂建置太陽能板等，周志宏說，目前台達電已申請到800張憑證，預計明年底有2100張。（編輯：黃國倫）1110302