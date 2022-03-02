台積電掃購綠電中小企業喊苦 經部：將簡化程序

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（中央社記者梁珮綺台北2日電）經濟部發行綠電憑證，逾8成為台積電購買，中小企業反映買不到綠電憑證，經濟部標檢局今天表示，並非買不到，而是行政程序過於冗長，正在討論如何簡化，同步鼓勵中小企業思考重組公司結構，像是建立購買綠電窗口。

經濟部上午召開「APEC跨能源與標準主題論壇」記者會，替7日至9日舉行的論壇揭開序幕，經濟部主秘陳怡鈴、行政院能源及減碳辦公室副執行長林子倫、標準檢驗局長連錦漳、友達光電董事長彭双浪、國泰金控總經理李長庚、台達電永續長周志宏、PwC Taiwan所長周建宏與台北101董事長張學舜皆出席。

根據再生憑證中心資料，至今已發行超過106萬張憑證，相當於10.6億度綠電、減碳量達53.4萬公噸，不過，高達89.5萬張憑證都被台積電買走，許多中小企業表達想買卻買不到的心聲。

標準局副局長謝翰璋會後接受媒體聯訪時表示，相較於大企業，中小企業的用電需求較低，強調並非買不到，而是程序過於冗長，對中小企業來說會較吃力，正與能源局、台電討論如何簡化，要簡化到像在便利商店購物一樣容易。

他也指出，中小企業可以思考重組公司架構，建立購買綠電憑證的窗口，才能往前一步，如台達電設有「永續長」一職。

周建宏觀察企業追求永續發展會碰到2大痛點，第一，毫無頭緒，不知道怎麼做；第二，如何取得再生能源。

周志宏則認為，台達電已加入全球再生能源倡議組織（RE100），承諾2030年將達標，認為政府可協助企業在全球布局，例如成立一個共通平台，並設置共同標準，讓國與國之間可互相承認。（編輯：潘羿菁）1110302