BCG攜手CDP建生態系平台 以AI力助供應鏈減碳

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（中央社記者張建中台北2日電）波士頓顧問公司（BCG）今天宣布與全球環境資訊中心（CDP）合作，建立產品生態系平台，透過人工智慧AI，協助企業有效掌握供應鏈碳排數據，加速供應鏈減碳。

BCG今天舉行供應鏈減碳大趨勢媒體分享會，BCD進階分析與數據科學（GAMMA）團隊副董事劉北辰表示，與國際非營利組織CDP合作建立的產品生態系平台是一個突破創新平台，是將過程中每個步驟簡化並數位化。

劉北辰說，這平台能夠協助供應鏈上下游共享各產品的下一代永續相關資料並合作制定減碳藍圖及行動，最終加速生態系整體的減碳進程。

他表示，人工智慧方案是解決企業盤查計算不夠準確及無法經常性追蹤的痛點，據一家跨區域和國家的大型鋼鐵製造商的經驗，利用一系列的人工智慧預測模型和優化演算法，不僅二氧化碳排放量減少10%，銷售成本也下降10%。

BCG合夥人暨董事總經理陳美融指出，推動供應鏈低碳轉型首要建立碳排透明度，要清楚計算碳排數據，並與供應商溝通，揭露進程。

第2是永續產品設計和尋源，重新設計產品，以達到永續標準。第3是運用供應商管理手法，在採購標準中採納排放指標並追蹤成效。

第4是推動生態系倡議。第5是建構低碳治理機制引導組織行為，將碳排當作重要的KPI，才能達到轉型與永續力。（編輯：郭無患）1110302