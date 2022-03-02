群創不跟進同業擴廠 看好面板今年景氣倒吃甘蔗

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北2日電）對於友達先前宣布今年擴充新廠，在2025年完工，群創光電董事長洪進揚今天在線上法人說明會表示，同業不至於拚產能競爭，所以不打算跟進。

洪進揚指出，面板新產能投入速度變緩，過去5年產能成長率約7%，自2022至2026年未來5年約1.5%，已經不會有依賴絕對產能競爭來破壞市場的情況，加上應用面多元化、客製化，多利基型產品，例如元宇宙應用。

他說，群創已有6代低溫多晶矽（LTPS）面板產線，應該足以應付現階段市場的需求。

群創總經理楊柱祥強調，今年面板業會像倒吃甘蔗一般，關關難過關關過，尤其運動賽事帶來大尺寸電視的需求；5G傳輸的低延遲特性，透過動態串流，可進入精準醫療市場，讓高解析度面板發揮效益，加上元宇宙應用內化成商品，以及電動車對面板的需求無所不在。

洪進揚說，2021年經歷疫情、通膨影響，面板價格上衝下洗，2022年價格波動隨疫情緩和，但通膨持續影響市場，預期全年面板價格較為和緩；對於今年面板業各界看法分歧，主因去年有居家上班上課需求，今年因通膨壓力，加上美國聯邦準備理事會可能升息，面板需求減緩，甚至衰退，只是亞洲仍可望微成長。

他認為，今年電視面板下跌後，可望再因運動賽事帶來需求，中國可能因降準讓需求成長，但歐美市場卻可能衰退，各產品別不同、地區不同，都可能有不同結果。

楊柱祥表示，電視面板原是占比最大的產品，但目前資訊電子產品已達48%，可避免價格波動對業績造成的壓力。

對於法人提問，俄國入侵烏克蘭，地緣政治風險對面板產業的影響，洪進揚坦言，自己不是政治觀察家，無法精準預期結果，但因群創在當地曝險部位極低，直接或間接來自當地原物料也很少，所以影響極小。（編輯：黃國倫）1110302