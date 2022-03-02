明係看好歐美電動自行車市場 訂單能見度到明年

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自行車廠明係董事長江永平2日在上櫃前業績說明會表示，去年第4季產量達經濟規模，今年可望延續力道，客戶訂單能見度看到明年。中央社記者潘智義攝 111年3月2日

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（中央社記者潘智義台北2日電）自行車廠明係董事長江永平今天在上櫃前業績說明會表示，去年第4季產量達經濟規模，今年可望延續力道，客戶訂單能見度看到明年。

江永平指出，電動輔助自行車已是國際趨勢，除既有客戶之外，新客戶訂單將在今年下半年出貨，可望有效挹注營收；將極力爭取國際自行車大廠代工訂單。

明係總經理黃慶忠說明，主要客戶在北美，疫情發生後，美國大幅放寬電動輔助自行車上路限制，也讓市場前景大為看好；其實美國針對電動輔助自行車的要求，電動必須真的是輔助角色，不能完全不必踩踏、一路「電動到底」。另外，歐洲英國也有明係重要客戶。

黃慶忠強調，聚焦中高階自行車市場、電動輔助自行車的設計代工（ODM）成車廠，核心產品包括自行車成車93.4%；車架組、前叉、零組件合計6.6%。

他說，中彰南地區為全球高階自行車生產重鎮，明係深耕台灣、提供客戶從零組件採購到生產組裝完整的整合服務，結合少量多樣、彈性客製化生產營運策略，提供完整車架開發設計及組裝能力，整合設計控制系統、電力系統與電機系統三控電機系統，為歐美休閒運動自行車、電動輔助自行車進行專業設計代工。

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明係產品以避震車及登山車為大宗，客戶群涵蓋北美、歐洲等世界知名品牌商，美加避震休閒自行車領導品牌、英國最大自行車通路商與全美最大自行車通路商皆為主要客戶。

台灣自行車輸出業同業公會資料顯示，全球自行車發展重心已從傳統代步型逐漸趨向運動、登山與休閒型態，而台灣作為全球自行車為全球最大出口國，2021年全球自行車出口已達198.69萬輛，年成長16.95%；電動自行車年出口量更是大幅成長近30%，達98.72萬輛規模，其中歐盟與美國分別為台灣電動輔助自行車最大與第2大出口市場。（編輯：楊凱翔）1110302