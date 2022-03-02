台積電占科學園區營收4成 吳政忠看好半導體產業動能

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（中央社記者蘇思云台北2日電）3大科學園區2021年營業額達新台幣3.7兆元，台積電占4成。科技部長吳政忠表示，去年赴中東歐交流時，也被詢問能否「要更多chips」；他看好半導體產業動能，評估俄烏戰爭對科學園區產值影響低。

科技部今天舉行2021年科學園區營運記者會，媒體關注台灣半導體產業前景以及是否受到俄烏戰爭衝擊。

科技部長吳政忠表示，3大科學園區2021年營業額持續創新高達新台幣3.7兆元，積體電路產業占比約72%，台積電一家公司在科學園區營收占比也達到40.95%，跟2020年占比41%接近。

媒體關注台積電在各國設廠，如何看待台灣半導體產業動能。吳政忠表示，全球對半導體晶片都有需求，先前去中東歐參訪交流時，幾乎每個國家都說希望可以「要很多chip」。如果當地使用量很大，廠商就近設廠應該也是正確布局方向，全球所需的晶片本來就不太可能都在台灣生產。

台灣產業前幾年受惠於美中科技戰的轉單效應，吳政忠判斷，未來10年美中科技競爭態勢仍會延續，台灣過去兩年因為半導體業在國際上也得到很高的能見度，除了自身要強化科技布局外，也要盡量延伸到生活相關產業，像COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情之後，精準健康產業也蓬勃發展，運動科技結合大數據等，也有機會跟日常生活有關聯。

吳政忠指出，俄烏戰爭仍在持續變化，可看到低軌通訊衛星等科技也能有所貢獻，初步評估科學園區多數是資通訊產業為主；他預測，除非戰爭擴大到整個歐洲，不然對於科學園區產值不會有太大影響。目前台灣從俄羅斯進口原料的比例也很低，應該沒有缺料疑慮。

科技部產學司司長許增如也提出今年園區3大政策重點，第一是預告修法，提高園區研發力。許增如表示，預告修正科學園區設置管理條例細則，研發經費比例要從原本製造業的2倍提高到3倍，也就是說園區廠商製造研發經費占營業額比重將從5.82%提高到8.73%，鼓勵研發創新型公司進駐園區。

第二，擴大園區托育量能。許增如表示，今年8月預計完成增設非營利幼兒園30班，新增收托人數達770名，打造安心職場與家庭生活。

第三，打造永續低耗能科學園區，包括水資源多元化、再生能源與新能源使用。許增如預估，今年目標使用再生水量達1.86萬CMD（1立方公尺/日）、太陽光電設置量達167.7MW，並推動園區廢棄物資源循環再利用等。（編輯：楊蘭軒）1110302