俄烏戰火延燒 新台幣成亞洲最熱門風險指標

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（中央社台北2日綜合外電報導）俄羅斯入侵烏克蘭後，新台幣迅速成為亞洲市場最熱門風險指標。早在2月因資金撤出台股，新台幣在亞洲表現居末；如今選擇權定價顯示，交易商看空新台幣程度接近2年高點。

彭博（Bloomberg News）報導，美元兌新台幣匯率的一個月期風險逆轉（risk reversal）指標1日上升到1.1525%，顯示市場看好美元兌新台幣升值的程度，創2020年5月以來最高。

這個指標2月勁揚100多個基點，是2012年迄今最大單月升幅。

市場揣測，中國是否會利用俄羅斯入侵烏克蘭分散外界注意力之際，讓台海緊張加劇，即使很少人認為這可能發生。但在地緣政治風險不斷上升之際，台灣相對豐沛且流動性強的市場，反而能吸引尋求戰略部位配置的投資人。

行政院長蘇貞昌曾表示，台灣央行有足夠的美元流動性，可維持新台幣匯價穩定。

彭博行業研究（Bloomberg Intelligence）駐香港首席亞洲外匯和利率策略師趙志軒指出，「新台幣承受壓力，是因為俄羅斯入侵烏克蘭，而俄國行為可能影響中國是否會對台灣採取軍事行動」；但「新台幣有豐厚的資金支持和充足的流動性，它是全球最活躍的無本金交割遠期外匯交易（NDF）之一」。

北京對台灣的軍事威脅已持續多年，總統蔡英文也已淡化俄羅斯入侵烏克蘭恐在亞洲掀起類似危機的疑慮，她並警告，勿利用歐洲危機在台灣散播恐慌。

新台幣兌美元昨天收盤變動不大，今天貶值0.1%，報28.050元。與其他主要貨幣相比，新台幣相對穩定，台灣當局也將維持有彈性的匯率政策。（譯者：陳昱婷/核稿：張正芊）1110302