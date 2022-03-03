鴻海Model T交車 陳其邁：打造全球最重要電巴基地

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鴻海集團旗下鴻華先進科技3日在高雄市政府四維行政中心前廣場舉辦首部電動巴士MODEL T交車儀式，市府宣布，車輛將自16日開始行駛高鐵左營站至義享天地間路線。中央社記者董俊志攝 111年3月3日

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（中央社記者曾以寧高雄3日電）鴻華先進科技今天交車首部電動巴士MODEL T給高雄市政府，16日起將行駛高鐵左營站至義享天地路線。市長陳其邁說，要把高雄打造為全球最重要的智慧電動巴士生產基地。

鴻海集團旗下鴻華先進科技今天在高雄市政府前廣場舉辦首部電動巴士MODEL T交車儀式，鴻海集團暨鴻華先進科技董事長劉揚偉、三地集團執行長鍾育霖等人都出席見證，親自體驗搭乘MODEL T，並宣布車輛將自3月16日開始行駛高鐵左營站至義享天地間路線。

高雄市長陳其邁致詞提及各參與集團對城市永續發展的貢獻，並指出現在正是台灣電動車及電巴發展的關鍵節點，尤其鴻海電巴在關鍵性技術不僅在台灣甚至放眼全球市場都非常具有競爭力，未來市府將在政策和投資環境上扮演鴻海最強夥伴。

他也說，高雄市不會只以電巴生產基地為滿足，更要結合智慧城市發展，努力推動電巴、智慧運輸、智慧交通、智慧城市發展，把高雄打造為全球最重要的智慧電動巴士生產基地，也是智慧交通最重要的生產城市，要讓廠商覺得「高雄絕對是最佳的選擇！」

劉揚偉說，MODEL T的概念、設計與製造都在台灣，超過65%以上零組件皆由MIH商用車平台聯盟成員和台灣供應商所提供，今天交車是鴻華先進投入電動車產業以來一個最重要的里程碑，高雄是第一站，未來盼結合全球電動車產業佈局陸續開展。

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鴻海資料指出，MODEL T是鴻華先進首款自主研發商用車，通過美國聯邦運輸管理局法規標準，並在車輛測試中心（ARTC）完成20萬公里加速耐久、1000小時以上的剛性強度測試；且今天交付的MODEL T因應在地需求，搭載300度車用電池及客製化內裝，未來將以車聯網為基礎，把MODEL T發展為市民服務平台，從智慧交通、生活、娛樂等不同需求，成為高雄發展智慧城市的一環。

高市府表示，首輛MODEL T電動公車將自16日起，行駛於新增的「24區間車」路線，每天上午7時至下午18時30分從高鐵左營站發車，沿途停靠文藻外語大學、漢神巨蛋、捷運凹仔底站、義享天地等站，往返時間約50分鐘、營運里程約14公里；後續也將評估60號路線、橘12等高運量路線需求，規劃更多電巴陸續上路。（編輯：陳仁華）1110303

鴻華先進科技3日交車首部電動巴士MODEL T給高雄市政府，16日起將行駛高鐵左營站至義享天地路線。中央社記者董俊志攝 111年3月3日

鴻華先進科技3日交車首部電動巴士MODEL T給高雄市政府，鴻海集團暨鴻華先進科技董事長劉揚偉（左）、三地集團執行長鍾育霖（右）及高雄市副市長羅達生（中）一同完成交車儀式。中央社記者董俊志攝 111年3月3日

鴻華先進科技3日交車首部電動巴士MODEL T給高雄市政府，鴻海集團暨鴻華先進科技董事長劉揚偉出席致詞表示，本日交車是鴻華先進投入電動車產業以來一個最重要的里程碑，高雄是第一站，未來盼結合全球電動車產業佈局陸續開展。中央社記者董俊志攝 111年3月3日