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輔導商辭任 法德藥將撤興櫃

2022/3/3 20:56
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（中央社記者韓婷婷台北3日電）興櫃學名藥廠法德藥主辦、協辦輔導券商陸續辭任，依興櫃審查準則第40條第1項第1款規定，櫃買中心得終止該公司股票櫃檯買賣。法德藥表示，未來將重啟上市櫃申請。

法德藥主辦輔導推薦券商德信證券於2月25日辭任後，協辦輔導推薦證券商元大證券及凱基證券也在3月2日發函辭任。

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根據規定，在櫃買中心公告主辦、協辦輔導券商辭任後，應於公告次日15日起終止買賣，法德藥若未能尋找主辦及協辦輔導推薦證券商接任，最快3月中下旬就會下興櫃。

法德藥表示，近年來密集取得藥證、研發成果陸續顯現，但因藥品市場變化大，美國市場銷售不如預期，加上新藥研發經費持續投入而導致長期虧損。由於台灣生技資本市場環境丕變，新藥公司募資不易，但團隊將持續完成增資，調整公司營運方向，並進行組織變革、健全財務結構，待營收獲利改善後，將重新啟動上市櫃申請作業。（編輯：楊蘭軒）1110303

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