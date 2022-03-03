1月國銀存放比止步連6降 回升至7成以上

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（中央社記者謝方娪台北3日電）企業資金調度、證券市場波動、發放年終獎金等3因素影響，1月國銀存款總餘額月減新台幣251億元，放款終於超過存款增速，帶動國銀存放比止跌回升，回升至70.36%，站回7成以上。

截至今年1月底，本國銀行放款總餘額達34兆2087億元，續創新高，1月單月放款大增5336億元；存款總餘額達48兆6202億元，月減251億元，放款增速終於超過存款增速，存放差收斂至14.41兆元，存放比止步連6個月下滑，回升至70.36%，重新站回7成以上。

國銀1月新增放款爆出大量，達5336億元，若從授信單位觀察，主要來源為國內總行及分行放款增加4363億元，OBU（國際金融業務分行）和海外分行放款分別增加467億元及482億元。

以放款對象區分，國銀1月新增放款主要為對民營企業放款增加2951億元、對政府機關放款增加1206億元、對個人放款增加886億元；以用途別分析，主要來自企業周轉金增加4202億元、購置不動產增加990億元。

1月放款增加前3大行，分別為中信銀新增放款逾千億元、台銀新增放款逾900億元、北富銀新增放款逾600億元。

另一方面，1月國銀存款總餘額呈現下滑，金管會銀行局副局長林志吉點出3大原因，第一，企業及壽險公司進行資金調度；第二，證券市場震盪，投資人可能逢低進場，存款進出較頻繁；第三，1月適逢農曆春節前，企業發放年終獎金及績效獎金等。

1月存款減少前3大行，依序為兆豐銀減少逾600億元、玉山銀減少逾400億元、永豐銀減少逾300億元。不過也有銀行存款反向增加，如北富銀單月存款就大增1100億元。

金管會今天同步公布國銀1月稅前盈餘概況，國銀1月稅前賺302.5億元，年減5.2%；主因匯率波動，國銀承受匯兌損失，投資淨收益年減40億元，影響獲利表現。

進一步觀察國銀4大獲利結構，國內總分行獲利202億元，年減5.4%，不過仍是國銀最大獲利來源，獲利貢獻比近67%；OBU由於投資和其他淨收益縮水，獲利僅66.4億元，年減17.7%。

海外分行獲利31.1億元，年增55.9%，主因去年1月提存呆帳費用較高，基期較低所致；大陸地區分行由於提列呆帳費用增加，1月獲利3億元，年減38.3%。（編輯：楊蘭軒）1110303