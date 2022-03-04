更多編輯台推薦新聞：
影片／烏克蘭網球明星返國參戰 盼國家永遠存在有更好發展
國際

影片／烏克蘭網球明星返國參戰 盼國家永遠存在有更好發展

好萊塢體壇商界聲援烏克蘭 全球名流紛紛表態反戰
國際

好萊塢體壇商界聲援烏克蘭 全球名流紛紛表態反戰

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一次掌握
國際

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一次掌握

援助烏克蘭難民 外交部捐款專戶資訊看這裡
政治

援助烏克蘭難民 外交部捐款專戶資訊看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

玩美移動擬赴美上市 訊連跳空漲停重回百元俱樂部

2022/3/4 10:35
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北4日電）訊連科技旗下轉投資公司玩美移動預計今年第3季透過特殊目的收購公司赴美上市，合併後估值上看14億美元（約新台幣393億元），激勵訊連股價跳空漲停至新台幣103元，寫下近11個月新高。

至10時30分左右，訊連仍力鎖在漲停，市價及漲停委買張數逾5600張。

訊連昨天董事會決議通過旗下轉投資公司玩美移動與美國上市公司Provident Acquisition Corp.合併案，玩美移動以合併前的估值10.1億美元與Provident Acquisition Corp.進行合併，目標在2022年第3季完成，合併後玩美移動為存續公司，並擬用新的股票代碼PERF在美國納斯達克上市。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

此合併案預計將為玩美移動籌募最高達3.35億美元的資金，合併上市後玩美移動Perfect Corp.估值上看14億美元，其中的企業價值達10.2億美元。

玩美移動於2015年自訊連拆分獨立，為美妝和時尚產業提供擴增實境（AR）、人工智慧（AI）、軟體即服務（SaaS）解決方案。玩美移動成立6年以來，服務超過400家美妝品牌，企業解決方案已被95%的全球20大美妝集團中採用，App全球下載總量超過9.5億次。（編輯：張良知）1110304

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族