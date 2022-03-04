玩美移動擬赴美上市 訊連跳空漲停重回百元俱樂部

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（中央社記者吳家豪台北4日電）訊連科技旗下轉投資公司玩美移動預計今年第3季透過特殊目的收購公司赴美上市，合併後估值上看14億美元（約新台幣393億元），激勵訊連股價跳空漲停至新台幣103元，寫下近11個月新高。

至10時30分左右，訊連仍力鎖在漲停，市價及漲停委買張數逾5600張。

訊連昨天董事會決議通過旗下轉投資公司玩美移動與美國上市公司Provident Acquisition Corp.合併案，玩美移動以合併前的估值10.1億美元與Provident Acquisition Corp.進行合併，目標在2022年第3季完成，合併後玩美移動為存續公司，並擬用新的股票代碼PERF在美國納斯達克上市。

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此合併案預計將為玩美移動籌募最高達3.35億美元的資金，合併上市後玩美移動Perfect Corp.估值上看14億美元，其中的企業價值達10.2億美元。

玩美移動於2015年自訊連拆分獨立，為美妝和時尚產業提供擴增實境（AR）、人工智慧（AI）、軟體即服務（SaaS）解決方案。玩美移動成立6年以來，服務超過400家美妝品牌，企業解決方案已被95%的全球20大美妝集團中採用，App全球下載總量超過9.5億次。（編輯：張良知）1110304