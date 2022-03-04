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世界先進徵才台灣新加坡招逾千人 年薪16個月起跳

2022/3/4 18:10
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（中央社記者張建中新竹4日電）晶圓代工廠世界先進今天宣布，因應產能不斷擴充，營運大幅成長，今年將在台灣與新加坡兩地共計開出逾1000個職缺。

世界先進表示，預計延攬研發、製造、資訊、人工智慧AI、大數據、智能製造與管理、財會、人資、ESG（環境、社會、公司治理）等各領域人才。

世界先進營運長尉濟時說，人才是公司最重視的資產之一。世界先進在過去3年內為擴充產能，已密集地進行兩次海外與國內併購，在這擴張時刻，世界先進需要更多優質的人才與公司一同快速成長。

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尉濟時表示，半導體產業是個能創造各式可能的產業，半導體製造是供應鏈中需求最大、發展最穩定的一環，世界先進在其中的特殊應用製程研發與製造有深入和獨到的成就，歡迎各領域的人才加入。

世界先進指出，自2021年1月1日起已全面結構性調薪10%，並維持每年年度調薪，且在12個月本薪與約4個月的年終加節金，並提撥不低於當年度獲利的10%作為員工分紅，外加依獲利狀況不定期加碼的特別獎金，總體薪酬具競爭力。（編輯：楊凱翔）1110304

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