宏碁集團擴大徵才 精誠資訊擬招募千人

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（中央社記者吳家豪台北4日電）電腦品牌廠宏碁每年釋出約數百名職缺，隨著近年多家子公司上市櫃或興櫃，今年以集團角度擴大徵才。資訊服務業龍頭精誠資訊也將擴大徵才，今年預計招募逾千名員工。

宏碁集團將參與5日由台灣大學舉辦的企業徵才博覽會，除了實習生計畫外，更擴大招募人才領域，包含前後端開發工程師、數據分析師、資安雲端工程師、跨國工作人員、人工智慧（AI）影像辨識工程師、醫療/生物領域研究員及綠色電腦設計等。

宏碁今年更新增員工持股信託制度，宏碁員工皆能加入員工持股會，每月員工及公司將各自提撥定期定額資金認購宏碁股票，幫助員工穩定儲蓄。

宏碁全球人資長林弘道透過新聞稿說，宏碁拓展多元事業引擎，近年著重生活風格品牌及智慧城市發展，包含飲料事業、電競平台、遊戲代理、智慧醫療、智慧零售、智慧交通等皆有著墨，需要擁有更多不同想法的年輕人加入。

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此外，精誠資訊今天宣布2022年將擴大召募跨界軟體、雲服務、資安等技術領域人才，預計延攬超過1000人，包含Java程式設計師、.NET程式設計師、雲端研發工程師、資安工程師、iOS／Android App開發工程師、微服務工程師等。

精誠集團人資長黃郁仁表示，創新的科技與商業模式不斷推陳出新，現在所有產業都有數位轉型需求，資訊服務業持續成長；精誠連續6年營收創新高，將持續投資海外市場。（編輯：楊凱翔）1110304