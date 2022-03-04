外資提款台積電 股匯雙殺新台幣貶至28.1元關卡

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（中央社記者蘇思云台北4日電）俄烏戰火延燒，全球股市震盪，台股今天大跌近200點，外資也提款閃人，不只賣超台股430億元，連帶拖累新台幣走弱，新台幣兌美元今天收盤收28.115元，來到近5個月低點。

俄烏戰事延燒，烏克蘭核電廠更遭到俄軍砲擊起火，加上美國確定在3月啟動升息，亞洲股市今天一片慘綠。

台股今天在電子、金融類股雙雙失速，僅靠航運無力回天，演出爆量重挫走勢，下跌197.88點，收在17736.52點、成交值新台幣3877.84億元，連護國神山台積電都跌至今年新低價595元，聯發科準備向下測試千元大關，金融股也在美元指數創新高下，國泰金、富邦金、新光金、中信金接連走跌。

外資及陸資賣超430.3億元，將台股當成提款機，賣超仍集中在台積電及金融股；賣超台積電4.4萬張最多，外資已連續10個交易日賣超台積電，合計賣超張數超過25萬張。

外匯交易員表示，外資今天匯出需求增加，雖然新台幣盤中貶破28.1元關卡後，出口商也有趁機進場拋匯，不過仍難擋貶勢；新台幣兌美元今天盤中最高為28.070元、最低28.123元，收在28.115元，貶破28.1元關卡，創下去年10月中旬以來新低。

外匯交易員表示，新台幣短期難逃震盪整理格局，後續仍要持續觀察外資動向與俄烏戰事。

中經院副院長王健全今天表示，經濟恐慌時，資金自然會往避險貨幣移動，近期像美元、日幣，最近包含人民幣也變成避險貨幣，不過從過去歷史經驗來看，美元長期是走貶的，短期則是因為地緣政治、通膨壓力等原因，讓美元相對強勢、新台幣相對走弱，但台灣有基本面支撐，新台幣難大幅走貶。

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中研院經濟所研究員簡錦漢表示，新台幣近期走貶應該主要是地緣政治原因，再加上美國即將升息，外界預期台灣升息腳步會比美國晚一點，新台幣中期確實有可能有趨貶趨勢，不過應該不至於貶太多。

根據中央銀行統計，美元指數今天上揚0.53%，歐元下跌0.78%，亞洲貨幣除了日圓外幾乎全數走貶，日圓升值0.23%，人民幣小貶0.04%，新台幣貶0.19%、新加坡幣貶0.21%、韓元則重貶0.79%。（編輯：潘羿菁）1110304