商研院示警：俄烏衝突恐引爆停滯型通膨風險

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（中央社記者曾智怡台北4日電）商研院今天發布最新一期商業服務業景氣循環分析預測示警，俄烏衝突已導致原油與大宗物資價格急速飆升，世界恐引爆自石油危機以來最嚴峻的「停滯性膨脹」風險；而台灣民間消費不振，讓商業服務業首當其衝。

商業發展研究院今天發布商業服務業景氣循環同行指標綜合指數（CCCIS），今年1月續降為-0.6412個標準差，預測至7月將繼續降到-0.8050個標準差，代表景氣會持續下滑。

商研院指出，台灣長期積弱的內需市場，在這波跨世紀COVID-19疫情肆虐、地緣政治衝突與極端氣候諸多外生（exogenous）因素衝擊下，雖有世界獨強的製造業生產與外銷成長，以及持高的整體經濟成長率，仍是欲振乏力；民間消費不振，商業服務業更首當其衝。

商研院直言，政府極盡所能的一再紓困與振興措施，雖有立竿見影的解渴作用，卻難見真正的內需產業轉型升級效果；除疫情衝擊未見平息，極端氣候威脅有增無減，地緣政治衝更是變本加厲。

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例如，今年2月24日俄羅斯大規模入侵烏克蘭，美加、歐盟、日本、澳洲紛紛對俄羅斯展開經濟制裁與金融凍結，如今原油與大宗物資價格已飛速飆升中，再此下去，勢必讓醞釀中的通膨隱憂，連環引爆自石油危機以來最嚴峻的「停滯性膨脹」不確定風險。

有鑑於此，商研院建議政府與民間合作，共同發展「數位轉型」與落實「ESG」概念，包括農業、工業、服務業等領域，以達到各種「進口替代」作為；除可振興內需市場，也能促進服務業的生產力與國際競爭力，為下世代台灣經濟的永續發展、降低國際依存度及集中依賴度的風險進行部署。（編輯：林克倫）1110304