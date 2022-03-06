台積電跌破600元吸引買盤 股東人數百萬不降反升

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（中央社記者張建中新竹6日電）台積電在外資連日賣超下，股價跌破新台幣600元關卡，吸引市場買盤湧入，股東人數不降反升，回升至100萬人大關之上。

台積電今年營運展望樂觀，不僅第1季營運表現可望淡季不淡，季營收將達166億至172億美元，再創歷史新高，季增7.4%，毛利率達53%至55%水準，全年美元營收將成長25%至29%。

因應先進製程布局，加上擴充特殊製程及先進封裝，台積電今年資本支出將達400億至440億美元規模，將創史上新高紀錄，年增33%至46%。

台積電展望超乎各界預期樂觀，吸引市場買盤積極湧入，推升股價急遽走高，於1月17日盤中創下新台幣688元天價。

只是美國升息及烏克蘭危機接連衝擊國際股市，台股及台積電也遭受波及，尤其地緣政治風險升高，引發外資連日賣超台積電，使得台積電股價震盪走低。

據統計，外資連續10個交易日共賣超台積電超過25萬張。台積電股價自645元，滑落至4日的595元，共大跌50元，市值縮水1.29兆元，滑落至15.42兆元，並影響大盤指數418點。

若以歷史最高價688元計，台積電股價大跌93元，跌幅達13.51%，市值縮水2.41兆元，影響大盤指數高達777點。

隨著股價快速大幅回檔修正，台積電吸引市場買盤湧入，據台灣集中保管結算所統計，至3月4日，台積電1000張以上大股東人數降至1555人，較前一週減少4人，其餘零股至持股1000張的股東人數皆增加，股東總人數回升至100萬3701人，1週增加5萬1980人。

PGIM保德信高成長基金經理人葉獻文表示，受烏克蘭危機影響，外資近期多站在賣方，龍頭權值股為外資主要賣超標的，使得晶圓代工大廠近期股價表現，相對大盤弱勢。

分析師王兆立說，烏克蘭後續局勢發展，將持續影響國際股市表現，並牽動外資動向，也將連帶影響台積電後續股價走勢，應追蹤留意。（編輯：楊凱翔）1110306