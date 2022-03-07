第2屆資安女婕思啟動 盼吸引更多女力投入科技

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

科技部7日舉辦「2022 Tech GiCS女婕思記者會」及啟動儀式，科技部長吳政忠致詞表示，第2屆尋找資安女婕思活動新增女婕思好科技課程，並邀女性科技人才分享職涯經驗，希望能吸引更多女性學子投入科技資安領域。中央社記者張新偉攝 111年3月7日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北7日電）科技部長吳政忠今天表示，第2屆尋找資安女婕思活動，新增了女婕思好科技課程，並邀女性科技人才分享職涯經驗，希望能夠吸引更多女性學子投入科技資安領域。

科技部今天舉辦「2022 Tech GiCS女婕思記者會」以及啟動儀式。吳政忠、台北市電腦公會理事長彭双浪、微軟智能工業雲解決方案亞太區總經理葉怡君等人，以及多位高中校長與女同學代表，共同為「2022第2屆尋找資安女婕思」及「TechGiCS女婕思好科技」2項活動揭開序幕。

吳政忠致詞表示，總統蔡英文談到未來科技、網路領域不分男女，未來萬物聯世界，網路具備非常重要的角色，去年第一屆資安女婕思活動吸引近1500位高中生跟大學生參與，相信今年參與人數更多。

吳政忠指出，最近科技產業老闆們都在積極找人才，今年相關活動也會邀請更多科技業共襄盛舉，今年Google、微軟、PChome都會一起來參加活動，得獎同學有機會到大公司實習。今年新增女婕思好科技活動，邀請更多女性科技人才分享經驗。

彭双浪表示，科技業長期來說確實男性多於女性，不過，可能是很多女性人才沒有被好好挖掘，女性具備細心、高觀察力等特質，科技女力的崛起可以協助科技產業發展，產業界也在看台灣能不能創造下一位超微台裔總裁兼執行長蘇姿丰，業界希望更多女性未來畢業後可以加入科技產業、發揮所長。

葉怡君表示，自己投入物聯網、智慧製造領域，在台上常常覺得很孤獨，因為自己常常是現場唯一或唯二的女性，她看到現場很多女同學參與，希望有機會在職場看到這樣的畫面。

她指出，台灣微軟研發部門在管理層級一半以上是女性，公司在召募上也會設定目標，女婕思計畫也希望向下紮根，在學生時期就培養更多女性對資安產生興趣。

科技部前瞻司副司長蔡妙慈表示，第2屆尋找資安女婕思活動內容延續去年的辦理模式，區分高中職及大專校院組，包含資安闖天關及創意發想賽等2主題，3月8日起受理報名，預定5月7日在台南沙崙資安暨智慧科技研發大樓舉辦決賽。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

蔡妙慈表示，科技部預定在今年新增推出2期的「TechGiCS 女婕思好科技」課程，邀請科技相關的技術、政策及法律領域女性齊聚，藉科技趨勢沙龍、領袖對談、參訪及與首長互動等系列研習會，拓展女性科技人才對全球政經趨勢與決策的視野。

科技部表示，後續也會舉辦活力營與企業實習媒合會，邀請前述2項活動的參與者共聚一堂，公私協力策劃議題，互相交流，並與國際女力組織對接，擴大培育效益。（編輯：郭無患）1110307

科技部7日舉辦「2022 Tech GiCS女婕思記者會」及啟動儀式，台北市電腦公會理事長彭双浪（圖）致詞表示，科技女力的崛起可協助科技產業發展，產業界也在看台灣能不能創造下一位超微台裔總裁兼執行長蘇姿丰，業界希望更多女性未來畢業後可以加入科技產業、發揮所長。中央社記者張新偉攝 111年3月7日