漢達旗下新藥授權Cycle 權利金上看5600萬美元

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（中央社記者韓婷婷台北7日電）漢達生技宣布治療多發性硬化症的505（b）（2）新藥Tascenso ODT，與Cycle簽訂美國市場獨家授權經銷合約，包含簽約金、產品開發里程金、產品銷售里程金等最高可獲得5600萬美元權利金。

漢達生技今天公告，子公司Handa Neuroscience, LLC與Cycle Pharmaceuticals Ltd.簽訂Tascenso ODT美國市場獨家授權經銷合約，Cycle將負責美國市場銷售。

漢達生技創辦人暨董事長劉芳宇表示，Cycle在藥物經銷方面擁有完整資源配置及團隊，得力於Cycle的商業平台，預期漢達將可獲得相當豐沛的營收及獲利。美國市場是Tascenso ODT全球策略規畫的第一塊版圖，未來將加速拓展中國及台灣市場。

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漢達表示，Tascenso ODT有0.25mg及0.5mg兩種劑量，其中0.25mg已於美國時間2021年12月23日取得美國食品暨藥物管理局（FDA）新藥申請審查最終核准（Final Approval），Cycle將依授權合約積極布局0.25mg於美國市場銷售。

Tascenso ODT 0.5mg於美國時間2021年10月18日通過美國FDA新藥申請審查，取得暫時許可（Tentative Approval），與原廠諾華製藥（Novartis）就Gilenya, 0.5mg的專利訴訟尚在進行中，漢達將積極爭取迴避專利成功或和解，視後續訴訟結果由Cycle進行產品上市準備。（編輯：張均懋）1110307