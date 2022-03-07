更多編輯台推薦新聞：
記者冒死傳遞烏克蘭真相教宗致謝 時代雜誌揭前線採訪煎熬
國際

記者冒死傳遞烏克蘭真相教宗致謝 時代雜誌揭前線採訪煎熬

圖輯／跨國民眾聚集自由廣場聲援烏克蘭 俄羅斯人舉牌反戰
政治

圖輯／跨國民眾聚集自由廣場聲援烏克蘭 俄羅斯人舉牌反戰

專訪／烏克蘭前部長持槍死守基輔 為了不讓子孫上戰場
國際

專訪／烏克蘭前部長持槍死守基輔 為了不讓子孫上戰場

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一次掌握
國際

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一次掌握

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
烏克蘭捐款專戶5天達3億元 首撥1億助難民
首頁 / 證券

漢達旗下新藥授權Cycle 權利金上看5600萬美元

2022/3/7 13:44
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者韓婷婷台北7日電）漢達生技宣布治療多發性硬化症的505（b）（2）新藥Tascenso ODT，與Cycle簽訂美國市場獨家授權經銷合約，包含簽約金、產品開發里程金、產品銷售里程金等最高可獲得5600萬美元權利金。

漢達生技今天公告，子公司Handa Neuroscience, LLC與Cycle Pharmaceuticals Ltd.簽訂Tascenso ODT美國市場獨家授權經銷合約，Cycle將負責美國市場銷售。

漢達生技創辦人暨董事長劉芳宇表示，Cycle在藥物經銷方面擁有完整資源配置及團隊，得力於Cycle的商業平台，預期漢達將可獲得相當豐沛的營收及獲利。美國市場是Tascenso ODT全球策略規畫的第一塊版圖，未來將加速拓展中國及台灣市場。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

漢達表示，Tascenso ODT有0.25mg及0.5mg兩種劑量，其中0.25mg已於美國時間2021年12月23日取得美國食品暨藥物管理局（FDA）新藥申請審查最終核准（Final Approval），Cycle將依授權合約積極布局0.25mg於美國市場銷售。

Tascenso ODT 0.5mg於美國時間2021年10月18日通過美國FDA新藥申請審查，取得暫時許可（Tentative Approval），與原廠諾華製藥（Novartis）就Gilenya, 0.5mg的專利訴訟尚在進行中，漢達將積極爭取迴避專利成功或和解，視後續訴訟結果由Cycle進行產品上市準備。（編輯：張均懋）1110307

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族