摩斯漢堡到屏東設廠 陳吉仲：幫助在地農業

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（中央社記者李卉婷屏東縣7日電）東元餐飲集團自日本引進安心食品（MOS摩斯漢堡），集團斥資14億首度跨足到屏東農業生物科技園區設置食品廠房，今天動土典禮。農委會主委陳吉仲說，有助屏東農業發展。

農委會主委陳吉仲今天出席安心食品屏東新廠房動土典禮，致詞指出，安心食品將工廠直接設在產地，用在地農產，不但品質好，也可以讓農民獲得合理的利潤，有助屏東農業發展。

東元餐飲集團會長黃茂雄說，東元餐飲集團創立60年以來，首度跨足南部設廠，屏東的農產優質，食品廠預計1年4個月可以完工。

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屏東農業生物科技園區主任謝勝信說，食品廠的設立增加就業機會，也同步推展屏東農業契作，發展順利也可以讓更多的青年返鄉務農，促進屏東產業。

安心食品（MOS摩斯漢堡）在台已經有303間店鋪，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響下打亂全球供應鏈及運輸通路，安心食品選擇使用在地農漁產，在產地設立廠房能縮短產地製程距離，降低碳足跡。（編輯：郭諭儒）1110307