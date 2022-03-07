更多編輯台推薦新聞：
記者冒死傳遞烏克蘭真相教宗致謝 時代雜誌揭前線採訪煎熬
國際

記者冒死傳遞烏克蘭真相教宗致謝 時代雜誌揭前線採訪煎熬

圖輯／跨國民眾聚集自由廣場聲援烏克蘭 俄羅斯人舉牌反戰
政治

圖輯／跨國民眾聚集自由廣場聲援烏克蘭 俄羅斯人舉牌反戰

專訪／烏克蘭前部長持槍死守基輔 為了不讓子孫上戰場
國際

專訪／烏克蘭前部長持槍死守基輔 為了不讓子孫上戰場

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一次掌握
國際

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一次掌握

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
烏克蘭捐款專戶5天達3億元 首撥1億助難民
首頁 / 產經

摩斯漢堡到屏東設廠 陳吉仲：幫助在地農業

2022/3/7 14:26（3/7 14:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
東元餐飲集團自日本引進安心食品（MOS摩斯漢堡），集團斥資新台幣14億元首度跨足到屏東農業生物科技園區設置食品廠房，農委會主委陳吉仲（左）與東元餐飲集團會長黃茂雄（右）一同參加食品廠動土典禮。中央社記者李卉婷攝 111年3月7日
東元餐飲集團自日本引進安心食品（MOS摩斯漢堡），集團斥資新台幣14億元首度跨足到屏東農業生物科技園區設置食品廠房，農委會主委陳吉仲（左）與東元餐飲集團會長黃茂雄（右）一同參加食品廠動土典禮。中央社記者李卉婷攝 111年3月7日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李卉婷屏東縣7日電）東元餐飲集團自日本引進安心食品（MOS摩斯漢堡），集團斥資14億首度跨足到屏東農業生物科技園區設置食品廠房，今天動土典禮。農委會主委陳吉仲說，有助屏東農業發展。

農委會主委陳吉仲今天出席安心食品屏東新廠房動土典禮，致詞指出，安心食品將工廠直接設在產地，用在地農產，不但品質好，也可以讓農民獲得合理的利潤，有助屏東農業發展。

東元餐飲集團會長黃茂雄說，東元餐飲集團創立60年以來，首度跨足南部設廠，屏東的農產優質，食品廠預計1年4個月可以完工。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

屏東農業生物科技園區主任謝勝信說，食品廠的設立增加就業機會，也同步推展屏東農業契作，發展順利也可以讓更多的青年返鄉務農，促進屏東產業。

安心食品（MOS摩斯漢堡）在台已經有303間店鋪，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響下打亂全球供應鏈及運輸通路，安心食品選擇使用在地農漁產，在產地設立廠房能縮短產地製程距離，降低碳足跡。（編輯：郭諭儒）1110307

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族