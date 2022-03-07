半導體封測廠力成京元電頎邦 前2月營收均創同期高

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（中央社記者鍾榮峰台北7日電）半導體封測廠陸續公布2月營收，其中力成、晶圓測試廠京元電、面板驅動晶片封測廠頎邦以及超豐，2月和前2月營收均創同期新高。

力成自結2月合併營收新台幣64.81億元，較1月72.43億元減少10.52%，比去年同期58.27億元增加11.23%，創同期新高；累計今年前2月力成自結合併營收137.25億元，較去年同期119.2億元成長15.14%，也創同期新高。

力成先前表示，第1季業績可較去年同期成長兩位數百分點，今年整體營運正面看待，預估今年有機會逐季成長，首季業績可創同期新高。

京元電自結2月合併營收26.06億元，較1月30.89億元減少15.64%，比去年同期24.05億元增加8.36%，創同期新高；累計今年前2月自結合併營收56.95億元，較去年同期49.65億元成長14.71%，創同期新高。

展望第1季營運，本土法人表示，京元電首季業績淡季不淡，預估單季營收可站上94億元，僅較去年第4季微減，稅後淨利有機會逼近16億元，衝單季次高，每股純益可超過1.3元。

頎邦自結2月合併營收20.7億元，較1月22.85億元減少9.4%，比去年同期20.52億元微增0.89%，也創同期新高；累計今年前2月頎邦自結合併營收43.55億元，較去年同期41.78億元成長4.24%，也創同期新高。

美系外資法人2月底報告指出，非蘋安卓智慧型手機螢幕加速從LCD面板轉型到有機發光二極體（OLED）面板，OLED面板驅動晶片測試量和時間大增，主要後段封測廠測試產能滿載，已開始調漲驅動晶片測試價格，幅度約10%至20%。

超豐自結2月合併營收13.55億元，較1月16.8億元減少19.38%，比去年同期12.47億元增加8.67%，創同期新高；累計今年前2月超豐自結合併營收30.35億元，較去年同期26.46億元成長14.72%，創同期新高。

超豐先前表示，上半年車用產品封測將倍數成長，儘管原材料短缺和交期持續拉長，不過預估上半年業績可較去年同期成長。（編輯：黃國倫）1110307