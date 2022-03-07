彭英偉升財政部關務署長 三大願景盼提升海關效能

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（中央社記者張璦台北7日電）財政部關務署今天舉辦關務署長交接典禮，現任署長謝鈴媛調任財政部參事，副署長彭英偉升任署長，彭英偉並提出「智慧科技查緝、智慧便民服務、安全透明制度化」三大願景方向，盼藉此提升海關效能。

關務署長謝鈴媛調任財政部參事，新任署長由副署長彭英偉升任，交接典禮今天登場。財政部長蘇建榮今天在台船公司高雄廠見證「海關巡緝艇汰舊換新計畫」首艘「海隆艇」下水後，趕赴關務署主持交接典禮。

蘇建榮表示，謝鈴媛是關務署首位女性首長，任職3年多以來，為海關帶來新氣象，雖經歷COVID-19疫情、非洲豬瘟與相關重大走私案件，但謝鈴媛帶領海關人員克服困難、推動各項措施，備受肯定。

蘇建榮說，謝鈴媛致力推動「EZ WAY易利委」實名認證App建置，取消空運快遞併袋通關，讓快遞及電商貨物通關更順暢，且強化貨棧監管，展現政府打擊不法走私決心；她並將人工智慧科技導入查緝業務，積極發展國際關務交流。

同時，蘇建榮指出，謝鈴媛任內不遺餘力補足海關人力缺口，且完成110項關務法規修正，行政院也看見關務署付出並給予肯定，在預算編列與人力上全力支持。

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接任關務署長的彭英偉畢業於輔仁大學法律系，任職多年後至政治大學法學院在職專班進修，取得碩士學位；他曾任金管會保險局科長、財政部專門委員、法規委員會及訴願審議委員會執行秘書、法制處長、主任秘書、關務署副署長，資歷完整。

彭英偉表示，這幾年擔任謝鈴媛副手、從旁學習，他將繼續帶領海關朝向「智慧科技查緝、智慧便民服務、安全透明制度化」三大現代化方向邁進，比如啟動物聯網全時監控計畫，並導入人工智慧、大數據等查緝利器，以提升海關效能。（編輯：林興盟）1110307