生策會翁啟惠：加速智慧醫療轉型及法規推動

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（中央社記者韓婷婷台北7日電）生策會今天舉行理監事會議，會長翁啟惠指出，生策會是非常獨特的跨域產業合作平台，看準生醫產業從精準醫療擴充到精準健康的發展趨勢，「智慧醫療轉型」及「與時俱進的法規」將是今年新的重點議題。

生策會今天舉行第六屆第五次理監事會，包括副總統賴清德、行政院副院長沈榮津均出席。

生策會創辦人、前立法院長王金平，預計在3月9日將接受日本政府授予「旭日大綬章」，生策會也特別為王金平慶賀。

王金平指出，生策會持續求新求變下，繼生技、醫療、製藥，一路延伸到ICT、檢測及金融業的跨界合力結盟，在各方資源人力齊備下，相信未來將為台灣經濟做出重大貢獻。

另外，今天理事會也宣布新聘2位顧問，分別是對產業公共事務最熱心，深耕科技與電子製造的金仁寶集團董事長許勝雄；及布局醫療、長照、壽險、金融相當全面的新光集團掌門人吳東進。

翁啟惠致詞時表示，生策會理監事會成員都是各領域的先進，彼此都有很好的互補，加上顧問團的經歷和前瞻視野，從先進醫療、到科技製造、生醫創新、到資本金融，都是理監事和顧問的專業領域，是非常獨特的跨域產業合作平台，期許大家在這個平台創造更多連結及新的合作機會，成為發展大健康新事業的最佳夥伴，及推進智慧醫療和精準健康產業發展的驅動力。

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翁啟惠指出，由於人口老化，全世界醫療支出將從目前的12兆美元增加到2030年的15兆美元，其中預防及早期檢測成長最多，將佔1/4至1/3左右，可見生醫產業的發展趨勢已從原先著重於治療沿伸到預防，也從精準醫療擴充到精準健康。而預防和早期檢測必須仰賴ICT的技術方能更精準、更有效率。

展望新的一年，翁啟惠表示，除了「商貿國際合作」、「人才培育」及「醫療創新」等任務外，有兩個很重要的議題需要討論推動，也希望理監事以及政府共同協力，一是要加速「智慧醫療轉型」，包括加大力道協助醫療體系的數位轉型、以及國內醫療新科技的落地應用，二是推動「與時俱進的法規」，面對前瞻的創新科技產品，法規制度與研發指引必須更快速因應及銜接國際，才能幫助產業快速擴展全球市場。（編輯：黃國倫）1110307