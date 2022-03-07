將來銀行帳號自由選啟動預約 擬年內推保險外匯服務

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純網銀將來銀行7日宣布，推出全台首創「帳號自由選」服務，民眾7日起可以線上預約自選10碼數字，並預計3月29日正式開業。圖為將來銀行董事長鍾福貴（左）、總經理許柏林（右）。中央社記者蘇思云攝 111年3月7日

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（中央社記者蘇思云台北7日電）將來銀行規劃3月29日正式開業，首波推出全台首創「帳號自由選」服務，民眾今天起可以線上預約自選10碼數字。將來銀行初期除了存款、放款、支付業務外，希望年底前有機會推出保險與外匯服務。

台灣目前3家純網銀中，樂天國際銀行、連線商業銀行（LINE Bank）已在去年開業，將來銀行在今年1月22日開始內部試營運，範圍包括專案員工、協力廠商、員工親屬共約1000位人員參與試營運，目前測試情形都正常，也跟周邊單位進行連線測試等，後續獲得金管會同意後，預計3月29日正式開業。

將來銀行總經理許柏林表示，開業初期先提供存款、放款、支付等業務，活存、定存利率都會有優惠，股東全聯旗下電子支付品牌全支付日前取得營業執照，目前也在洽談相關合作，透露未來全支付可以綁定將來銀行的帳戶進行消費。

許柏林表示，根據目前測試結果，每小時開上萬戶也不會有問題，對系統壓力測試有信心。初期主要推簽帳金融卡，跟一卡通合作，共有黃色、白色、黑色、灰色等四色卡面。除了存放款業務外，希望年底前有機會推出保險與外匯等服務，目標2年內達到百萬用戶，4年內達到損益兩平。

將來銀行客戶經營中心資深副總經理蔡隆裕指出，過去帳號多數是銀行內部管理使用上做規劃，內部發想就發現，多數人都不記得自己的銀行帳號，因此將來銀行首創10碼「帳號自由選」活動，讓想開戶的人今天就可以在網站、臉書粉專等先預約自己想用的銀行帳號10碼，正式開業開戶時就會直接帶入。

蔡隆裕表示，一般銀行帳號是共14碼，將來銀行目前規劃是前3碼886，第4碼為銀行檢核碼，主要是讓民眾選後面的10碼。10個數字意味將近百億組帳號，可以是特定紀念日或是有意義的數字，或者也提供手機號碼的快速選項，像是有諧音的「3344520」、「88888168」等組合也很熱門。將來銀行也提供另一種更簡便的轉帳方式，選銀行代號後，輸入對方手機號碼也可以直接轉帳。

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金管會目前已放寬3人以下企業戶可以線上開戶，銀行局日前也有找3家純網銀，了解業者希望金管會在業務面協助開放的項目。

將來銀行主管表示，3家純網銀對於希望開放更大規模的法人戶也有共識，大家都有準備提試辦計畫，例如開戶流程、跟對方負責人對保時的規劃等，同時也要明確說明開戶流程要應用在未來哪些業務上。不過，何時提出業務試辦計畫、內容為何，是業者各自規劃。（編輯：楊蘭軒）1110307