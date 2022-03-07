更多編輯台推薦新聞：
記者冒死傳遞烏克蘭真相教宗致謝 時代雜誌揭前線採訪煎熬
國際

記者冒死傳遞烏克蘭真相教宗致謝 時代雜誌揭前線採訪煎熬

圖輯／跨國民眾聚集自由廣場聲援烏克蘭 俄羅斯人舉牌反戰
政治

圖輯／跨國民眾聚集自由廣場聲援烏克蘭 俄羅斯人舉牌反戰

專訪／烏克蘭前部長持槍死守基輔 為了不讓子孫上戰場
國際

專訪／烏克蘭前部長持槍死守基輔 為了不讓子孫上戰場

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一次掌握
國際

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一次掌握

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

森崴能源去年每股賺3.78元 擬配股利2.68258元

2022/3/7 22:22
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北7日電）正崴集團子公司森崴能源今天公告，董事會決議2021年度財報及盈餘分配案，全年營收、獲利均創歷史新高，每股稅後盈餘（EPS）新台幣3.78元，擬每股配發股利2.68258元。

森崴能源透過新聞稿指出，此次盈餘分配採股息各半，現金、股票各發放1.34129元，股利翻倍，優於去年的1元現金股利。

森崴能源公告2021年度財報，並透過新聞稿指出，受惠於政府全面推動再生能源，太陽光電及陸域風電陸續完工，森崴能源2021年度合併營收43.34億元，較2020一年的5.01億元，成長逾7倍，創歷史新高。

森崴能源統計，2021年稅後純益4.55億元，較2020年的2.44億元，成長86.47%；2021年EPS達3.78元，高於2020年的2.86元，改寫歷史新高。

森崴能源看好未來10年全球碳中和、淨零碳排及台灣能源轉型的龐大需求，森崴能源擬定未來10年發展戰略，全力打造ESG（環境、社會責任、公司治理）產業生態池，帶動台灣的綠電開發。

近期各界關切「缺電」議題，森崴能源強調，作為國內全方位的能源服務品牌，今年將加速開發「光、風、水、氣、大平台」各領域的興建投資計畫，目前手中的在案工程超過700億元。

森崴能源說明，除了積極布局太陽光電及陸域風電、離岸風電的開發案，還將擴大天燃氣電廠、小水力電廠、儲能、節能等各式再生能源開發利用。（編輯：楊蘭軒）1110307

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族