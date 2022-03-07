森崴能源去年每股賺3.78元 擬配股利2.68258元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北7日電）正崴集團子公司森崴能源今天公告，董事會決議2021年度財報及盈餘分配案，全年營收、獲利均創歷史新高，每股稅後盈餘（EPS）新台幣3.78元，擬每股配發股利2.68258元。

森崴能源透過新聞稿指出，此次盈餘分配採股息各半，現金、股票各發放1.34129元，股利翻倍，優於去年的1元現金股利。

森崴能源公告2021年度財報，並透過新聞稿指出，受惠於政府全面推動再生能源，太陽光電及陸域風電陸續完工，森崴能源2021年度合併營收43.34億元，較2020一年的5.01億元，成長逾7倍，創歷史新高。

森崴能源統計，2021年稅後純益4.55億元，較2020年的2.44億元，成長86.47%；2021年EPS達3.78元，高於2020年的2.86元，改寫歷史新高。

森崴能源看好未來10年全球碳中和、淨零碳排及台灣能源轉型的龐大需求，森崴能源擬定未來10年發展戰略，全力打造ESG（環境、社會責任、公司治理）產業生態池，帶動台灣的綠電開發。

近期各界關切「缺電」議題，森崴能源強調，作為國內全方位的能源服務品牌，今年將加速開發「光、風、水、氣、大平台」各領域的興建投資計畫，目前手中的在案工程超過700億元。

森崴能源說明，除了積極布局太陽光電及陸域風電、離岸風電的開發案，還將擴大天燃氣電廠、小水力電廠、儲能、節能等各式再生能源開發利用。（編輯：楊蘭軒）1110307