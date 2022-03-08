美股重挫 法人：台股跌深能否止穩待觀察

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（中央社記者潘智義台北8日電）美股主要指數皆大跌，台股今天再度面臨連動壓力，但法人認為，雖然今天台股仍有下跌壓力，卻因昨天跌深，也不能排除止跌回穩的可能。

美股出現俄羅斯入侵烏克蘭以來的再次重挫，道瓊工業指數狂瀉797.42點或2.37%，以32817.38點作收；標準普爾指數滑落127.78點或2.95%，收在4201.09點；科技股那斯達克指數大跌482.48點或3.62%，收12830.96點。費城半導體指數跌159.99點或4.91%，收3098.93點。

台股7日收在17178.69點，大跌557.83點，跌幅3.15%，成交金額新台幣4567.83億元，加計盤後交易約4701.12億元。

觸控面板廠宸鴻TPK-KY 公布2月自結合併營收為68.2億元，較1月減少11.7%，較去年同期減少21.6%；業成GIS-KY 公布2月自結合併營收為93.94億元，較1月增加59.49%，較去年同期增加46.93%。累計1至2月合併營收為152.84億元，較去年同期增加5.4%。

半導體封測廠力成自結2月合併營收64.81億元，創同期新高，但較1月減少10.52%，較去年同期增加11.23%；累計今年前2月力成自結合併營收137.25億元，較去年同期成長15.14%。

工業電腦廠龍頭研華受惠基礎建設升級、電動車等需求，公布2月合併營收46.73億元，月減13.2%，年增29.13%。融程電受到缺料和塞港影響，2月營收為1.27億元，月減27.7%，年減28.6%。

台新投顧副總經理黃文清接受電話採訪表示，市場對油價大漲引起通膨疑慮反應過度，台股前一交易日跌深，接下來有機會止跌回穩或反彈，短期可考慮油價上漲受惠股、塑化上游、鋼鐵、金價等。

黃文清指出，中線可考慮高殖利率股票、金融股；長線則可留意跌深回到合理價位股票，如電動車、半導體族群。（編輯：趙蔚蘭）1110308