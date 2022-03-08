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俄烏戰火延燒 亞股進一步挫跌

2022/3/8 17:53
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（中央社香港8日綜合外電報導）投資人試圖評估烏克蘭戰爭對全球經濟影響之際，亞洲股市今天進一步挫跌，油價續漲，鎳價漲破10萬美元。

俄羅斯持續進攻鄰國烏克蘭，大宗商品價格陸續創下多年新高，迫使觀察家重新評估全球復甦前景，部分觀察家警告，通膨飆升、經濟成長減緩或衰退，恐持續一段時間。

美國表示，考慮禁止全球第3大石油生產國俄國原油進口後，布倫特原油價格飆至每桶近140美元，創下2008年以來最高價，昨天全球股市一片慘綠。

歐洲對美國的想法不太感興趣，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）表示，俄國石油和天然氣對歐洲經濟「頗為重要」。歐盟約40%天然氣和25%石油從俄國進口。

在此同時，莫斯科警告，將對因為入侵烏克蘭遭西方嚴格制裁進行報復，可能會切斷通過北溪一號（Nord Stream 1）管道向歐洲供應的天然氣，使原油面臨更大壓力。

歐洲天然氣價格昨天狂飆到歷史新高，烏克蘭和俄國供應的其他大宗商品價格也紛紛攀漲。小麥價格漲到空前新高；鎳價每公噸漲破10萬美元，創歷史新高，後來漲幅回落。

東京、香港、新加坡、首爾、威靈頓都收跌逾1%；上海和台北股市挫跌超過2%；馬尼拉股市重挫逾4%；雪梨和雅加達股市也都收黑。（譯者：陳昱婷/核稿：劉學源）1110308

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