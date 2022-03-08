聯強去年每股賺10.35元創新高 擬配息5元

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（中央社記者吳家豪台北8日電）3C通路商聯強今天公布2021年度財報，稅後淨利達新台幣173億元，年增1.12倍，創歷史新高；每股盈餘10.35元、配息5元也改寫新高，以今天收盤股價70元計算，殖利率約7.1%。

聯強發布新聞資料指出，2019年起大力推動「精實、敏捷、躍進」計畫，是去年營收與各項獲利指標同創新高的主要因素。聯強2021年度毛利達176億元、年增17%；營運費用率大幅下降0.33個百分點，來到平歷史低點的2.02%，使營業淨利達93億元、年增29%，稅後淨利突破百億大關。

聯強海外合資事業獲利表現同樣亮眼，連6季創新高，去年全年合計貢獻獲利33億元、年增48%。

展望2022年，聯強表示，將加速布局營運服務平台，為VIP夥伴提供量身訂做的服務，持續搶攻市場、大幅擴張市占。

此外，通路商上奇科技公布2月合併營收3.6億元，月減14.2%，年減26.4%，主因2月受到華人春節假期影響，工作天數減少，且去年基期較高。

上奇表示，儘管疫情影響船運與交期安排，仍持續排除外在因素及困難，以利完成訂單的營收認列並縮短交期。集團也持續優化營收及獲利組合，提升經常性收入的成長，讓整體事業具可預期性及持續性。（編輯：黃國倫）1110308