台進出口未受俄烏戰火影響 財政部緊盯漣漪效應

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（中央社記者張璦台北8日電）財政部今天公布2月出口數據，表現遠優於預期，展望3月出口值，預估落在412億美元至430億美元區間，可望創單月新高；至於俄烏戰爭對台衝擊，財政部表示，由於台灣與兩國進出口往來有限，目前影響不大，但須持續關注。

財政部今天召開記者會公布2月海關進出口貿易初步統計，2月出口金額為374.5億美元、年增34.8%，續寫史上正成長的次長週期；累計1至2月出口額為774.3億美元，較去年同期增加24.8%。2月進口金額則為316.4億美元，為歷年同月新高，連16紅。

展望3月出口，財政部統計處處長蔡美娜指出，以主計總處預測第1季出口年增率可達18.3%推估，扣除1、2月已實現部分，3月出口額只要達383.4億美元、年增率7%，即可達標。

不過，蔡美娜說，2月出口表現遠超乎原先預期的320億美元，海外需求有慣性，3月工作天數較2月增加8天，順著季節性走勢推估，財政部預計，3月出口值有望落在412億美元至430億美元之間，創單月新高，年增率則預測介於15%至20%；按照財政部估計，首季出口年成長率應可超過20%。

另外，俄羅斯2月24日武力進犯烏克蘭，關於俄烏戰爭對台灣出口影響，蔡美娜表示，台灣對俄出口占總出口比重僅約0.3%，今年1至2月對俄出口年增率18.8%，與以往走勢並無太大差異，目前上看不出來明顯影響。

蔡美娜指出，台灣自俄進口占總進口比例約1.4%，今年前2個月年增率高達52.6%，貨品項目集中在煤、礦物質石油腦和液化天然氣等；從進出口數據來看，台俄貿易往來有限，目前直接衝擊不太大。

因俄烏戰爭而受衝擊的台廠數量方面，蔡美娜表示，去年進出口台廠總共有28.1萬家，與俄國有進出口往來者共4287家，占比偏低，目前廠商釋出受影響相關資訊也較為零星。

蔡美娜表示，中經院調查指出，地緣政治事件尚未影響國內供應鏈，製造業庫存維持穩健水準，至於從烏克蘭或俄羅斯進口的半導體製程用特殊氣體，受戰事干擾採用空運方式，因繞道導致交貨時程拉長，但主要客戶庫存有6至9個月，短期不會斷料。

政院日前表示，俄羅斯液化天然氣氣源雖然將於3月屆期且暫不繼續採購，但台灣採購來源多元，應無影響。蔡美娜今天也表示，已找到替代氣源，整體影響不大。

蔡美娜指出，當前關注焦點在於俄烏戰火引發國際原油、煤鐵礦與工業金屬短缺與價格飆升，加重通膨壓力，加上西方國家祭出制裁，俄方也還以顏色，對全球經濟產生漣漪效應。

她說明，須觀望俄烏戰爭持續多久、是否擴大，若局勢惡化，全球不安情緒將升溫，終端消費、投資必然轉為保守，壓抑全球經濟成長力道與經貿活動，進一步影響台灣出口表現，現階段須繼續關注情勢演變。（編輯：楊凱翔）1110308