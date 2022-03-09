食用油大漲2.5倍 摩斯：忍住暫不漲價

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北9日電）安心食品旗下摩斯漢堡在台持續展店，今年底目標達320家，面對漲價議題，董事長林建元坦言，去年食用油大漲2.5倍，「一直有漲價壓力，但忍住不漲」；摩斯未來也將打造自有冷鏈。

摩斯漢堡今天宣布，312生日慶推出MOS Order App「MOS安心取溫馨送」新功能，摩斯漢堡董事長林建元今天在記者會後受訪表示，摩斯漢堡將在台灣持續展店，今年展店數15家，預估總店數將達320家，以中南部為主要展店區域，澳洲摩斯因為疫情影響，暫時維持4店規模。

針對漲價議題，林建元說，去年起許多原物料飆漲，例如食用油大漲2.5倍，咖啡、可樂都漲，坦言「一直有漲價壓力，但忍住不漲，有心理準備，還沒有具體時間表」。

供貨不穩的問題也一直干擾摩斯，他表示，牛肉、薯條等都遇到航運塞港問題，供貨不穩，目前薯條近2個月都是限量供應，燒肉珍珠堡是近期才恢復銷售；受到俄烏戰事影響航運，鱈魚商品的供貨也增添隱憂。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

林建元表示，餐飲業這兩年遭逢疫情，面臨重新洗牌，目前摩斯外送占比已達15%，因為缺工，摩斯也有「人越來越難找」的問題，後續則要積極打造冷鏈。

摩斯漢堡日前於屏東農業生物科技園區舉辦食品加工廠動土典禮，林建元表示，摩斯在屏東設廠之後，就要打造自己的冷鏈，看好東元集團有「冷凍設施」優勢，加上宅配通支援車隊、屏東工廠的倉儲空間，預估明年底冷鏈將隨加工廠完工而到位。（編輯：張均懋）1110309