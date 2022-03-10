投信連27買台股創紀錄 外資終止連6賣

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（中央社記者吳家豪台北10日電）台股今天跌深反彈，大漲417.84點，收17433.2點。投信買超新台幣18.4億元，連27個交易日買超，創史上最長買超紀錄；外資及陸資買超20億元，終止連6賣，加碼面板、航運與金融股。

俄烏戰爭出現和緩跡象，加上美國10年期公債殖利率攀升，激勵台股今天開高反彈，在權值股推升下，指數盤中一度大漲逾450點，終場收在17433.2點，上漲417.84點，收復5日線和年線，成交值新台幣3513.46億元。

自營商今天買超26.48億元，投信買超18.4億元，外資及陸資買超20億元；三大法人合計買超64.88億元。

投信主要加碼航運及鋼鐵股，買超前5名依序為華航3146張、中鴻2288張、長榮2250張、奇鋐1669張、安集1244張。

外資買超標的包括面板、航運及金融股，前10名依序為群創2.82萬張、中環1.3萬張、慧洋-KY 1.3萬張、中信金1.28萬張、中鋼1.22萬張、玉山金1.08萬張、國泰智能電動車1.05萬張、台新金9460張、裕民8856張、華邦電8052張。（編輯：黃國倫）1110310