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首頁 / 證券

裕隆去年每股賺4.82元 擬發股息1元

2022/3/10 20:26
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（中央社記者韓婷婷台北10日電）裕隆汽車今天公告2021年財報，合併營收新台幣780.48億元，年減5.5%，營業利益71.36億元，創歷史新高，每股純益4.82元，年增72%，董事會決議配發現金股利1元。

裕隆近年積極調整組織、整頓財務，效益逐漸顯現，集團各企業去年已全面恢復正軌；其中裕融企業今天也公告財報，2021年獲利與股利均創下歷史新高，稅後盈餘53.6億元，年增85%，每股稅後盈餘（EPS）來到12.96元。

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裕隆2021年稅後純益47.2億元，年增72.33%，也大幅成長，將於6月17日召開的股東會追請確認。

考量整體外部環境變化與人才市場薪資結構趨勢，裕隆集團今年2月宣布進行結構性調薪，提升薪資吸引力，集團主艦企業包括裕隆汽車、中華汽車、裕隆日產汽車、裕融企業與納智捷等，視各自不同的適應條件進行方案規劃與施行，月薪調升幅度最高可達25%。（編輯：楊蘭軒）1110310

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