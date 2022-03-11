富邦人壽俄羅斯曝險154億 將伺機減碼不再投資

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（中央社記者謝方娪台北11日電）富邦金今天在法說會公布，截至今年2月底富邦人壽對俄羅斯曝險新台幣154億元，占總資產小於0.5%，評估衝擊不大；考量俄羅斯發動戰爭，富邦人壽將伺機減碼部位並且不再投資。

富邦金今天召開2021年全年法人說明會，近日烏俄情勢動盪，俄羅斯曝險因應成為法人關注焦點。

富邦金公布，截至今年2月底，富邦人壽對俄羅斯曝險154億元，其中30多億元為公司債、其餘大部分為俄羅斯公債。考量可能的本金和利息減損，富邦人壽已在2月提列預期信用損失22億元。

富邦人壽資深協理鮑華玲說，俄羅斯曝險部位占總資產小於0.5%，評估衝擊很小；由於俄羅斯遭降評，依規定公司債須在6個月內處理，若屆期無法處分，金管會仍給予一定彈性寬限期，不會強制出清，但考量ESG（環境、社會、公司治理）原則，富邦人壽將視市場機會減碼現有部位，並且不再加碼投資。

鮑華玲指出，目前持續觀察整體市況發展，包括俄羅斯總經及財政政策、國際金融制裁、俄羅斯反制裁等情形，也會留意未來俄羅斯是否會被繼續降評，及未來可能的債券償付和違約情形等，都會定期評估，進行預期信用損失管理。

俄羅斯政府暫時允許俄羅斯企業及個人以盧布償還不友善國家債務，雖壽險業承擔的信用風險稍微降低，不過金管會也已示警壽險業留意匯率風險。

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鮑華玲表示，目前富邦人壽持有俄債都以美元支付利息，從條款看沒辦法接受俄羅斯以盧布償債，後續會持續注意情勢變化，並和國際主要投資機構和保管行保持聯繫，採取國際性協同行動。

台北富邦銀行總經理程耀輝指出，北富銀對俄羅斯沒有策略投資和股債投資部位，僅有一筆60萬美元等值左右的信用狀開狀押匯，承作對象為法金優質客戶，該筆授信對客戶有追索權，評估不會產生任何問題。（編輯：楊蘭軒）1110311