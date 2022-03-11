鞏固真空壓模機市占率 長興分割電材設備成立子公司

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（中央社記者韓婷婷台北11日電）長興今天舉行重大訊息記者會，宣布將辦理現金減資5%，並將電子材料事業單位的電材設備部門分割出來設子公司。長興今天董事會也通過去年每股盈餘（EPS）2.86元，創歷史新高，將配發1.5元股息。

長興2021年營收、稅後淨利、EPS皆創下歷年新高；全年營收新台幣504.71億元，成長31.54%；營業利益40.95億元，成長30.46%；歸屬母公司稅後淨利35.49億元，年增39.54%；每股稅後盈餘（EPS）2.86元。

長興發言人劉秉誠表示，為調整資本結構及提升股東權益報酬率，董事會決議辦理現金減資5%，減資後股本為117.83億元，退還股東每股0.5元。

劉秉誠表示，為提升競爭力及經營績效進行組織重組，董事會今天通過電子材料事業分割案，將電子材料事業單位的電材設備專案組部門相關業務暨100%子公司日本Nikko-Materials Co., Ltd.，一併分割予長興新設100%持有的長廣精機公司。

分割案將提請股東常會討論，目前暫定分割基準日為2022年10月1日，預計在完成分割後，長廣股本為5.2億元，為長興旗下100%持股的子公司，並計畫申請簡易上市。

長興電材設備專案組部門主要銷售日本子公司Nikko-Materials生產的載板用真空壓膜機，目前市占率為全球第一，未來分割新設長廣公司將專注在真空壓膜機的生產與銷售，並持續投入研發設計，以鞏固長興在全球載板用真空壓膜機供應商領導地位。

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長廣以獨家薄膜搬運技術與真空壓膜模組，整合高精密度熱壓等附屬系統，將設備一體化，以提高生產效率，除應用於IC封裝載板外，也適用PCB、FPC、NCF、LED等相關製程。

長興表示，全球半導體廠預期需求持續強勁，近年紛紛大舉投資擴產，2021和2022年資本支出連續創史上新高紀錄，資本支出競賽還在持續之中。台灣為全球載板及半導體重要生產及研發重鎮，相關供應商的資本支出也大幅成長，長廣作為全球載板設備供應商龍頭，將延續日本高階電材設備技術，並規劃在台擴產，設置第二設計開發與生產中心，以期帶動台灣半導體設備升級，提升產業競爭力。（編輯：潘羿菁）1110311